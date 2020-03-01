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遙感衛星高空直擊復工！　上海、長三角「到處都是火紅點」

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▲▼ 衛星熱感看大陸復工。（圖／翻攝 新華社）

▲疫情衝擊一個多月後，大陸華南地區、長三角一帶陸續復工。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，大陸內需市場幾乎停擺一個月，如今陸續復工。新華社衛星新聞實驗室從高空拍下華南、長三角一帶復工狀況，原本沉寂的大地，出現「大量紅點」，遙感衛星影像首次曝光，非常難得。

遙感衛星的「熱值」觀測資料，利用遙感衛星的可見光紅外成像輻射儀，紅色代表該地地面溫度高於整個地區平均氣溫，通常觀察指標來自火災、工業、能源生產和大密度的人口生活、生產，顏色越紅代表熱異常數量越多。這種方法通常用來識別工業燃燒，以及焚燒秸稈、山林失火等地面燃燒情況。在人口密集的長三角區域，這種熱異常大多意味著存在工業熱源。

▼遙感衛星的「熱值」觀測資料，利用可見光紅外成像輻射儀看大陸復工。（圖／翻攝 新華社）

▲▼ 衛星熱感看大陸復工。（圖／翻攝 新華社）

位於上海市西南部、杭州灣北岸的金山區，時隔一個月的衛星圖對比。復工產生的工業熱能和人口密度增加，熱值跟著提升，其中，上海化工區園內企業復工複產已接近100%。上海自貿區臨港新片區也紅起來，該區代表企業特斯拉上海超級工廠2月10日復工後，帶動周邊配套企業的復工複產。24日累計復工企業971家，復工人數逾4萬，其中產值在1億元以上的企業復工率98.7%。

▼特斯拉上海超級工廠2月10日復工，帶動周邊配套企業。（圖／翻攝 新華社）

▲▼ 衛星熱感看大陸復工。（圖／翻攝 新華社）

▲▼ 衛星熱感看大陸復工。（圖／翻攝 新華社）

▲寧波石化區復工90%以上產能恢復。（圖／翻攝 新華社）

杭州灣南岸的寧波石化經濟技術開發區（寧波石化區），連續4年位居大陸化工園區前三名，2018年規模以上產值1900億元，擁有一家千億企業、兩家百億企業。2月13日復工後，寧波石化區90%以上產能恢復，超過3千名員工在崗，大陸石油石化行業復工率超過95%。

遙感衛星也偵測到長三角西部的馬鞍山鋼鐵，大陸特大型鋼鐵聯合企業之一，安徽省最大的工業企業，春節期間仍持續生產。隨著全面復工複產，大型鋼鐵廠噴出更多熱力。

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