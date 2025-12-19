　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

深圳公佈「十四五」成績單　鴻蒙、昇騰突破「卡脖子」技術

▲▼深圳。（圖／CFP）

▲深圳公佈「十四五」成績單。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

深圳昨（18）日正式對外發佈「十四五」期間經濟與產業發展成績單，不僅維持中高速成長，工業、製造與科技創新表現特別突出。官方指出，深圳規上工業總產值突破5兆元（人民幣，下同），戰略性新興產業與高技術製造佔比持續攀升，並在鴻蒙作業系統、昇騰算力平台等關鍵領域，取得多項突破「卡脖子」技術的實質進展。

▲▼華為深圳總部。（圖／CFP）

▲華為深圳總部。（圖／CFP）

《界面新聞》報導，「十四五」期間，深圳規上工業總產值突破5萬億（兆）元；工業增加值達到1.2萬億（兆）元，佔GDP的比重保持在三分之一以上；全市建成投產11個百億級工業項目，預計工業投資總規模將超萬億（兆）元。

「『十四五』廣東成就」深圳專場18日舉行，也是深圳首次以高規格方式對外展示「十四五」整體發展成績。近五年來，深圳經濟總量佔廣東全省比重超過四分之一，在既有高基數下，GDP仍維持年均5.5%的成長速度，多項核心指標位居大陸全國城市前列。

在產業結構方面，深圳先進製造與高技術製造比重明顯提升。2020年至2024年間，戰略性新興產業增加值由1.03兆元成長至1.56兆元，佔GDP比重提升至42.3%。規上工業中，先進製造業與高技術製造業佔比分別達68.2%與58.2%，工業「壓艙石」角色持續強化。

深圳市工業和信息化局局長黃強表示，規上工業企業研發機構覆蓋率已由40%提升至70%以上，並新增3家國家級製造業創新中心，總數並列全國第一。目前，在積體電路、工業機器人、智慧型手機等39項工業產品中，深圳產量佔全國比重超過一成。

▲廣交會展示出的升騰超節點算力平台。（圖／CFP）

▲廣交會展示出的升騰超節點算力平台。（圖／CFP）

在科技創新與核心技術突破方面，深圳市科技創新局局長張林指出，原生鴻蒙作業系統正式落地、昇騰384超節點算力突破300Pflops，以及多項高端測試量測與半導體設備實現自主化，在高端晶片、工業軟件、新一代信息技術等領域突破了一批「卡脖子」技術。

官方數據顯示，2020至2024年間，深圳全社會研發投入從1510.8億元增至2453.1億元，年均成長12.9%，研發投入強度達6.67%，位居大陸全國城市首位，全市擁有國家高新技術企業2.5萬家、國家級專精特新「小巨人」企業1333家，數量居全國城市之冠。

深圳市委副書記、市長覃偉中表示，邁入「十五五」階段，深圳將持續擴大內需、培育新質生產力，並以深化改革開放與科技創新為核心，朝向全球重要的先進製造業中心與產業科技創新中心邁進。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林岳平說明選江少慶關鍵！　盼明年至少分擔10場先發
快訊／59：49表決通過！　立院確定延會到明年1/31
號召彈劾賴清德「連署超過170萬人」！　網砲翻1bug
快訊／台北跨年　完整卡司名單公開
快訊／就是江少慶！　統一正式官宣
「她那麼怕痛」閨蜜見23歲女撞死畫面淚：衣服我送的
快訊／「集體代簽」讓鮑魚大亨落跑　北市3副所長遭火速拔官
藍白彈劾賴清德　總統府：合乎憲政都給予尊重
藍白提案彈劾賴清德！全國辦公聽會　要求總統赴立院說明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

三亞海事局發佈航行警告　海南島東南方南海水域軍事訓練

體重剩17kg！27歲陸女因「胃萎縮過世」　她生前喊話：想活下去

深圳公佈「十四五」成績單　鴻蒙、昇騰突破「卡脖子」技術

陸71歲奶奶瘋健身練出「少女背」：要在老去的路上活成想要的樣子

周杰倫代言中國外送　4分身玩哏「倫家來送」笑翻網友

吳豊山要總統把他「當備胎」　接海基會董座前「很猶豫」

美對台110億美元軍售　國台辦：嚴重違反一中原則和三個聯合公報

燒到韓國！「山寨Rosé」站台成都快閃店還簽名　網砲轟：妳誰啊

辭任全說了！吳豊山曾以私下管道約張志軍　規劃率團訪東莞、昆山

辭任的「逆耳忠言」　海基會董座吳豊山：兩岸兵戎相向是火車對撞

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

三亞海事局發佈航行警告　海南島東南方南海水域軍事訓練

體重剩17kg！27歲陸女因「胃萎縮過世」　她生前喊話：想活下去

深圳公佈「十四五」成績單　鴻蒙、昇騰突破「卡脖子」技術

陸71歲奶奶瘋健身練出「少女背」：要在老去的路上活成想要的樣子

周杰倫代言中國外送　4分身玩哏「倫家來送」笑翻網友

吳豊山要總統把他「當備胎」　接海基會董座前「很猶豫」

美對台110億美元軍售　國台辦：嚴重違反一中原則和三個聯合公報

燒到韓國！「山寨Rosé」站台成都快閃店還簽名　網砲轟：妳誰啊

辭任全說了！吳豊山曾以私下管道約張志軍　規劃率團訪東莞、昆山

辭任的「逆耳忠言」　海基會董座吳豊山：兩岸兵戎相向是火車對撞

日央上調政策利率至0.75%創30年來最高　日圓反走跌至156

林岳平說明獅隊選江少慶關鍵：最符合補強　盼明年至少分擔10場先發

大貨車閃車禍突切道　國光客運：駕駛急煞仍撞上

《紐約客》百年堅守真實　事實查核部門運作大公開

電爆國民黨立委被封新戰神　張惇涵：我只是在盡應該盡的本分

疑內輪差險要命！新店公車右轉...女騎土左腳踝被夾斷噴血

花500萬只買到4份郭董連署書　屏東縣議長賄選案發回高院更審

悍將領隊陳昭如不捨放手江少慶　林威助說明傷後評估與戰力考量

多吃魚變聰明？譚敦慈最推薦鯖魚　少吃4種大型魚

獨／怕小孩坐不住？導演掛保證「安靜到讓你嚇一跳」　《好餓的毛毛蟲秀》直擊揭密

【有這樣的老婆你幾點回家】煮泡麵也要絲滑熱舞！尪笑瘋狂拍

大陸熱門新聞

陳芋汐坦言：奧運後被輿論逼到崩潰邊緣

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

周杰倫代言中國外送　4分身笑翻網友

陸71歲奶奶瘋健身練出「少女背」：要在老去的路上活成想要的樣子

5歲屁孩「玩打火機燒衛生紙」把房間燒成廢墟

體重剩17kg！27歲陸女因「胃萎縮過世」

「戀與深空」挨批惡俗登熱搜…引性別爭議

燒到韓國！陸「山寨Rosé」站台快閃店越俎代庖

吳豊山要總統把他當備胎　來海基會前很猶豫

美對台110億美元軍售　國台辦：違反一中原則和三個聯合公報

海基會董事長吳豊山辭任：下台背影要漂亮

辭任全說了！吳豊山曾以私下管道約張志軍

吳豊山辭任　最後一場會議說「逆耳忠言」

深圳公佈「十四五」成績單 鴻蒙、昇騰突破「卡脖子」技術

更多熱門

相關新聞

陸16歲「烤雞少年」爆紅！單日最高紀錄300隻 自豪每月已能補貼家用

陸16歲「烤雞少年」爆紅！單日最高紀錄300隻 自豪每月已能補貼家用

大陸一名來自深圳坂田的16歲「烤雞少年」小陳因單日最高可賣出200至300隻烤雞、現場排隊人潮絡繹不絕而在陸網爆紅。小陳不僅親自招呼顧客、分享創業歷程，也坦言創業背後源於家庭經濟壓力。隨著知名度提升，他仍堅持不漲價，並自豪已能每月補貼家用，成為不少人眼中的勵志代表。

英特爾竟試用中國相關晶片設備　美議員批拿國安當代價

英特爾竟試用中國相關晶片設備　美議員批拿國安當代價

中共中央財辦：今年經濟增長5%左右

中共中央財辦：今年經濟增長5%左右

稅收短徵　財長：預算數和實徵數差距、非財政轉壞

稅收短徵　財長：預算數和實徵數差距、非財政轉壞

陸16歲烤雞少年月入萬元！背後故事惹網鼻酸

陸16歲烤雞少年月入萬元！背後故事惹網鼻酸

關鍵字：

深圳十四五經濟成長科技創新製造業華為晶片芯片鴻蒙昇腾

讀者迴響

熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

確定了！獅選江少慶補償 今將公布

辜莞允曬泡湯照萬人朝聖「背影太犯規」

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

男歌手爆家中昏倒送醫「洗胃數小時」：閻王拒收

鄭運鵬出手整頓世曦！內部信曝大改獎金制度　追回數千萬

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面