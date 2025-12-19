深圳公佈「十四五」成績單　鴻蒙、昇騰突破「卡脖子」技術

▲深圳公佈「十四五」成績單。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

深圳昨（18）日正式對外發佈「十四五」期間經濟與產業發展成績單，不僅維持中高速成長，工業、製造與科技創新表現特別突出。官方指出，深圳規上工業總產值突破5兆元（人民幣，下同），戰略性新興產業與高技術製造佔比持續攀升，並在鴻蒙作業系統、昇騰算力平台等關鍵領域，取得多項突破「卡脖子」技術的實質進展。

▲華為深圳總部。（圖／CFP）

《界面新聞》報導，「十四五」期間，深圳規上工業總產值突破5萬億（兆）元；工業增加值達到1.2萬億（兆）元，佔GDP的比重保持在三分之一以上；全市建成投產11個百億級工業項目，預計工業投資總規模將超萬億（兆）元。

「『十四五』廣東成就」深圳專場18日舉行，也是深圳首次以高規格方式對外展示「十四五」整體發展成績。近五年來，深圳經濟總量佔廣東全省比重超過四分之一，在既有高基數下，GDP仍維持年均5.5%的成長速度，多項核心指標位居大陸全國城市前列。

在產業結構方面，深圳先進製造與高技術製造比重明顯提升。2020年至2024年間，戰略性新興產業增加值由1.03兆元成長至1.56兆元，佔GDP比重提升至42.3%。規上工業中，先進製造業與高技術製造業佔比分別達68.2%與58.2%，工業「壓艙石」角色持續強化。

深圳市工業和信息化局局長黃強表示，規上工業企業研發機構覆蓋率已由40%提升至70%以上，並新增3家國家級製造業創新中心，總數並列全國第一。目前，在積體電路、工業機器人、智慧型手機等39項工業產品中，深圳產量佔全國比重超過一成。

▲廣交會展示出的升騰超節點算力平台。（圖／CFP）

在科技創新與核心技術突破方面，深圳市科技創新局局長張林指出，原生鴻蒙作業系統正式落地、昇騰384超節點算力突破300Pflops，以及多項高端測試量測與半導體設備實現自主化，在高端晶片、工業軟件、新一代信息技術等領域突破了一批「卡脖子」技術。

官方數據顯示，2020至2024年間，深圳全社會研發投入從1510.8億元增至2453.1億元，年均成長12.9%，研發投入強度達6.67%，位居大陸全國城市首位，全市擁有國家高新技術企業2.5萬家、國家級專精特新「小巨人」企業1333家，數量居全國城市之冠。

深圳市委副書記、市長覃偉中表示，邁入「十五五」階段，深圳將持續擴大內需、培育新質生產力，並以深化改革開放與科技創新為核心，朝向全球重要的先進製造業中心與產業科技創新中心邁進。