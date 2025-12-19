　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸中央戲劇學院院長郝戎自首投案　曾代班當過章子怡老師

▲大陸中央戲劇學院院長郝戎。（圖／翻攝半島晨報）

▲大陸中央戲劇學院院長郝戎。（圖／翻攝半島晨報）

記者魏有德／綜合報導

大陸中央戲劇學院現任院長、黨委副書記郝戎，因涉嫌嚴重違紀違法，已主動向有關部門自首投案，正接受紀律審查與監察調查。中央紀委國家監委系統今（19）日對外公佈此消息，尚在調查階段，具體違規事實仍有待進一步釐清，消息曝光後引起大陸藝文及教育界高度重視。

《極目新聞》報導，據中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組、河南省紀委監委12月19日消息，中央戲劇學院黨委副書記、院長郝戎涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組紀律審查和河南省許昌市監委監察調查。

▲郝戎年輕時曾出演大陸電視熱播劇《婚姻保衛戰》。（圖／翻攝半島晨報）

▲郝戎年輕時曾出演大陸電視熱播劇《婚姻保衛戰》。（圖／翻攝半島晨報）

公開資訊顯示，郝戎，男，漢族，1971年8月出生，中共黨員，教授、博士生導師，長期從事戲劇影視（音樂劇）表演專業教學、研究與管理工作。他畢業於中央戲劇學院表演系，擁有戲劇戲曲學碩士學位，歷任表演系台詞教研室主任、表演系副主任、黨支部書記、系主任，以及中央戲劇學院院長助理、副院長，並於2018年11月出任院長。

根據中央戲劇學院官網介紹，郝戎現任職務為中央戲劇學院院長、黨委副書記，同時擔任國務院學位委員會戲劇與影視學學科評議組召集人、教育部高等學校戲劇與影視學類教學指導委員會副主任委員，並兼任世界戲劇教育聯盟秘書長、亞洲戲劇教育研究中心理事長等職。

▲▼周潤發、楊紫瓊、張震、章子怡《臥虎藏龍》劇照。（圖／索尼提供）

▲中戲「明星96班」的章子怡在《臥虎藏龍》中表現亮眼。（圖／索尼提供）

據了解，中央戲劇學院為大陸最具指標性的戲劇藝術高等學府之一，隸屬教育部，前身可追溯至1948年成立的華北大學文藝學院戲劇系，是大陸國家「雙一流」建設高校。該校長期培育影視與舞台藝術人才，校友遍布大陸影視圈，畢業生包括鞏俐、章子怡、陳道明、姜文、胡歌、劉燁、倪妮、易烊千璽等知名演員，在戲劇、電影、電視與文化產業領域具高度影響力。

▲▼第54屆金馬獎-吳念真,秦海璐（圖／攝影中心）

▲秦海璐也是中戲「明星96班」成員之一。（圖／攝影中心）

郝戎曾代班執教過星光閃閃的中戲「明星96班」，該班級成員包括章子怡、秦海璐、劉燁、胡靜等知名影視紅星。郝戎也曾出演過多部影視作品，包括在2010年播出的電視劇《婚姻保衛戰》和1995年播出的電視劇《無悔追蹤》，與演員王志文、李冰冰等搭戲。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中了　醫：3種塑膠別碰
快訊／放鞭炮遭檢舉！　恐怖男開車撞鄰持刀猛刺奪命
介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　2人竟濕身滾床戰10回合
鄭靚歆「骨折險半殘」！　二審判決出爐…痛揭遭死亡威脅
「一起炒房」騙8億！　全買豪車名牌包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

飛天茅台價格暴跌！黃牛損失慘重　他嘆：半個月虧損超130萬元

陸中央戲劇學院院長郝戎自首投案　曾代班當過章子怡老師

三亞海事局發佈航行警告　海南島東南方南海水域軍事訓練

體重剩17kg！27歲陸女因「胃萎縮過世」　她生前喊話：想活下去

深圳公佈「十四五」成績單　鴻蒙、昇騰突破「卡脖子」技術

陸71歲奶奶瘋健身練出「少女背」：要在老去的路上活成想要的樣子

周杰倫代言中國外送　4分身玩哏「倫家來送」笑翻網友

吳豊山要總統把他「當備胎」　接海基會董座前「很猶豫」

美對台110億美元軍售　國台辦：嚴重違反一中原則和三個聯合公報

燒到韓國！「山寨Rosé」站台成都快閃店還簽名　網砲轟：妳誰啊

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

飛天茅台價格暴跌！黃牛損失慘重　他嘆：半個月虧損超130萬元

陸中央戲劇學院院長郝戎自首投案　曾代班當過章子怡老師

三亞海事局發佈航行警告　海南島東南方南海水域軍事訓練

體重剩17kg！27歲陸女因「胃萎縮過世」　她生前喊話：想活下去

深圳公佈「十四五」成績單　鴻蒙、昇騰突破「卡脖子」技術

陸71歲奶奶瘋健身練出「少女背」：要在老去的路上活成想要的樣子

周杰倫代言中國外送　4分身玩哏「倫家來送」笑翻網友

吳豊山要總統把他「當備胎」　接海基會董座前「很猶豫」

美對台110億美元軍售　國台辦：嚴重違反一中原則和三個聯合公報

燒到韓國！「山寨Rosé」站台成都快閃店還簽名　網砲轟：妳誰啊

黃明志吸毒驗尿結果逆轉！　首吐3委屈「人生最低谷」：很久沒出門

「打針阿姨」爭議燒韓娛！大咖主持人遭挖車裡打點滴　公司急發聲

快訊／準備儲水！高雄4行政區12／30停水9hrs　21萬戶受影響

東京若爆規模7強震　日政府估1.8萬死、損失逾6兆台幣

歐洲出手仍不夠！　澤倫斯基：不能取代美國安全保障

賣頂級莊園藝伎豆竟是假貨　歐客佬甩鍋：資深員工「誤植」

競選造勢遭槍擊！孟加拉青年領袖頭部中彈亡　各地掀暴力示威

賴清德：2040年培育五十萬AI人才　創造兆元產值軟體平台

名廚江振誠自願當二廚　攜手媽媽熬「分享鹹粥」

6公斤野生鱸魚！漁人東石出海口纏鬥後捕獲　成為市場搶手貨

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

大陸熱門新聞

陳芋汐坦言：奧運後被輿論逼到崩潰邊緣

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

體重剩17kg！27歲陸女因「胃萎縮過世」

陸71歲奶奶瘋健身練出「少女背」：要在老去的路上活成想要的樣子

周杰倫代言中國外送　4分身笑翻網友

5歲屁孩「玩打火機燒衛生紙」把房間燒成廢墟

「戀與深空」挨批惡俗登熱搜…引性別爭議

燒到韓國！陸「山寨Rosé」站台快閃店越俎代庖

吳豊山要總統把他當備胎　來海基會前很猶豫

美對台110億美元軍售　國台辦：違反一中原則和三個聯合公報

飛天茅台價格暴跌！黃牛嘆：半月虧超130萬元

海基會董事長吳豊山辭任：下台背影要漂亮

陸中央戲劇學院院長郝戎自首投案 曾代班當過章子怡老師

深圳公佈「十四五」成績單 鴻蒙、昇騰突破「卡脖子」技術

更多熱門

相關新聞

日78歲視障翁「詭異墜海」身亡！

日78歲視障翁「詭異墜海」身亡！

日本長崎縣一名78歲視障男子15日下午被發現沉入海中，經搶救仍不治身亡。而救援人員在打撈時，也在男子附近發現一根白手杖（導盲杖）。目前警方仍在調查男子確切的墜海位置與死因，暫時未排除任何可能性。

2025路竹番茄節登場農事體驗一次滿足

2025路竹番茄節登場農事體驗一次滿足

「名人住附近」房價會比較高？內行吐實話

「名人住附近」房價會比較高？內行吐實話

港大火151人死！最新調查曝光　業者買助燃防護網

港大火151人死！最新調查曝光　業者買助燃防護網

聯邦快遞調查顯示企業對節慶銷售有信心　電商購物節成長動能強

聯邦快遞調查顯示企業對節慶銷售有信心　電商購物節成長動能強

關鍵字：

郝戎中戲違紀調查明星搖籃中央戲劇學院

讀者迴響

熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面