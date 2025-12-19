陸中央戲劇學院院長郝戎自首投案　曾代班當過章子怡老師

▲大陸中央戲劇學院院長郝戎。（圖／翻攝半島晨報）

記者魏有德／綜合報導

大陸中央戲劇學院現任院長、黨委副書記郝戎，因涉嫌嚴重違紀違法，已主動向有關部門自首投案，正接受紀律審查與監察調查。中央紀委國家監委系統今（19）日對外公佈此消息，尚在調查階段，具體違規事實仍有待進一步釐清，消息曝光後引起大陸藝文及教育界高度重視。

《極目新聞》報導，據中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組、河南省紀委監委12月19日消息，中央戲劇學院黨委副書記、院長郝戎涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組紀律審查和河南省許昌市監委監察調查。

▲郝戎年輕時曾出演大陸電視熱播劇《婚姻保衛戰》。（圖／翻攝半島晨報）

公開資訊顯示，郝戎，男，漢族，1971年8月出生，中共黨員，教授、博士生導師，長期從事戲劇影視（音樂劇）表演專業教學、研究與管理工作。他畢業於中央戲劇學院表演系，擁有戲劇戲曲學碩士學位，歷任表演系台詞教研室主任、表演系副主任、黨支部書記、系主任，以及中央戲劇學院院長助理、副院長，並於2018年11月出任院長。

根據中央戲劇學院官網介紹，郝戎現任職務為中央戲劇學院院長、黨委副書記，同時擔任國務院學位委員會戲劇與影視學學科評議組召集人、教育部高等學校戲劇與影視學類教學指導委員會副主任委員，並兼任世界戲劇教育聯盟秘書長、亞洲戲劇教育研究中心理事長等職。

▲中戲「明星96班」的章子怡在《臥虎藏龍》中表現亮眼。（圖／索尼提供）

據了解，中央戲劇學院為大陸最具指標性的戲劇藝術高等學府之一，隸屬教育部，前身可追溯至1948年成立的華北大學文藝學院戲劇系，是大陸國家「雙一流」建設高校。該校長期培育影視與舞台藝術人才，校友遍布大陸影視圈，畢業生包括鞏俐、章子怡、陳道明、姜文、胡歌、劉燁、倪妮、易烊千璽等知名演員，在戲劇、電影、電視與文化產業領域具高度影響力。

▲秦海璐也是中戲「明星96班」成員之一。（圖／攝影中心）

郝戎曾代班執教過星光閃閃的中戲「明星96班」，該班級成員包括章子怡、秦海璐、劉燁、胡靜等知名影視紅星。郝戎也曾出演過多部影視作品，包括在2010年播出的電視劇《婚姻保衛戰》和1995年播出的電視劇《無悔追蹤》，與演員王志文、李冰冰等搭戲。