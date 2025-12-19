快訊／人妻當街遭刺19刀慘死　不滿被甩行兇！惡男判無期

▲宿姓男子去年在北市內湖當街持刀刺殺人妻。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區去年11月發生震驚社會的街頭殺人案，宿姓男子不滿已婚蔡姓女子堅持分手，當街持刀猛刺蔡女19刀，蔡女重傷搶救近7小時不治，士檢今年3月依殺人罪起訴。全案由國民法官與職業法官共同審理，士林地院今（19）日下午3時宣判，認定宿男殺人犯行明確，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

52歲宿男在偵審期間供稱，自己與48歲已婚蔡女曾有交往關係，並指蔡女曾表示已離婚、希望重新開始，事後卻發現「被欺騙」，宿男去年11月25日中午因不甘被分手，前往蔡女辦公室理論，雙方先在室內談話，隨後一同下樓購物，交談過程再度發生爭執，他一時失控持刀刺向蔡女腹部。

宿男辯稱，攜帶刀械並非為了殺人，而是打算在蔡女面前結束生命，並強調案發後未逃離現場，而是等待警方到場。

不過，死者丈夫對宿男所稱的「情侶關係」提出質疑，指出宿男多次騷擾其妻，甚至曾將她拉入巷內毆打，痛批兇嫌編造說詞掩飾惡行，認為本案並非情殺，而是「騷擾升級為兇殺」。死者女兒也表示，母親上下班多由父親接送，宿男僅在母親偶爾自行返家時接近，並持續進行騷擾。

本案本週進行國民法官審理，宿男在庭上否認有殺人犯意，陳述交往細節時，仍多次指責被害人，未向被害家屬表達歉意。宣判前，宿男一度表示不願聽判，合議庭仍依法將其帶入法庭聆聽判決，被害家屬也到庭旁聽，聽判後還押、場面平靜。判決理由尚待公布。