大馬首相換人！慕尤丁宣誓接任　馬哈迪過度自信遭背叛

▲馬來西亞前內政部長慕尤丁（Muhyiddin Yassin）1日宣誓就職。（圖／路透）

實習記者劉雪兒／綜合報導

馬來西亞國家元首於29日宣佈，委任土著團結黨主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）為首相，連續一週的「政盪」終於告一段落，但仍然有許多人民對結果感到不滿，認為他並不是人民選出來的，甚至有外界分析，曾在「國民陣線」（簡稱國陣，BN）執政時擔任副首相的慕尤丁，可能會將馬來傳統主義帶回政壇。

根據《星洲日報》報導，前首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）在24日推出「希望聯盟」（簡稱希盟，PH），被國家元首委任為「過度首相」，他相信自己可以獲得足夠的支持維持國會，重回希盟並擔任首相候選人。

▲包括過渡政府在內，馬哈迪是馬來西亞歷史上唯一3次擔任首相的國家領袖。（圖／路透）

但沒想到原支持馬哈迪的野黨陣營，包括國陣的巫統、馬華公會、國大黨，以及另一個伊斯蘭野黨忽然召開記者會，宣佈撤回對他的支持，要求解散國會並舉行大選，而最終慕尤丁獲得多數國會議員支持下，成功成為下一任首相。

據了解，首相慕尤丁在國陣執政期間，曾公開指責國陣領導階級人物，因此在2016年被成員黨「巫統」開除和革除副首相職務，儘管如此，他仍然擁有豐富的國家行政經驗，分別是內政部長（2018年5月至2020年2月）、副首相（2009至2015年）、教育部長（2009至2015年）、國家貿易及工業部長（2008至2009年）、農業及農基工業部長（2004至2008年）、國內貿易及消費人事務部長（1999至2004年）、青年體育部部長（1995至1999年）。