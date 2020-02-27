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強度逼近冷氣團！連假後2波冷空氣影響時間曝　北台掉7°C、高山可能下雪

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲228連假後將有2波冷空氣來襲，第二波強度更逼近冷氣團等級。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

228連假將展開，氣象局表示，連假期間各地都為多雲到晴、溫暖的天氣，僅東半部有局部短暫雨，中南部、大台北地區高溫上看28-30度。不過，連假後將有2波冷空氣接力，北台先轉冷，高溫掉3-7度，而第2波強度更逼近大陸冷氣團等級，屆時高山有望再下雪。

氣象預報員陳建安表示，228連假期間，各地大多為多雲到晴天氣，僅東半部有局部短暫雨，但雨勢不大。氣溫上全台都在26-27度以上，其中大台北及中南部更熱，高溫上看28-30度。

請繼續往下閱讀...

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲228連假全台好天氣，收假日午後起變天。（圖／中央氣象局）

但228連假收假日（3/1）下午天氣開始轉變，將有一波鋒面逐漸通過台灣，緊接著第一波冷空氣東北季風增強，中部以北、東半部及南部山區將有局部短暫陣雨，其中北部降雨較為明顯，南部平地則維持多雲到晴。

在溫度方面，下周一北台灣高溫會從溫暖的27度，掉至20度，降幅有7度之多，北部整體來說高溫降幅約是3-7度；中南部及東部感受變化不大，高溫約降1至2度。

3月3日東北季風稍減弱，會有一波空檔，北台灣氣溫會略回升，降雨範圍則縮小到東半部、北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴天氣。

▲玉山國家公園直至昨日依然呈現銀色世界。（圖／玉山國家公園提供）

▲冷空氣不排除達冷氣團等級，氣象局預報3月4、5日玉山有機會下雪。（圖／玉山國家公園提供）

但緊接著3月4、5日，又有一波東北季風再增強，氣象局說，下一波東北季風強度更強，不排除有達大陸冷氣團等級，屆時各地降溫感受明顯，北部低溫約下探13度。

屆時除降溫外，北部、東半部及中南部山區會有局部短暫雨，另外，華南水氣會順著中層氣流往台灣移動，3000公尺以上高山在氣溫跟水氣配合下，不排除有下雪可能。目前預報，玉山在4、5日下雪機率高、合歡山則要碰碰運氣。

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