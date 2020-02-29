▲桃園社區自主防疫演練，超前部署提升社區防疫能力。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

有感新冠肺炎傳染力強，一旦進入社區將造成恐慌，桃園市政府29日提前進行社區自主防疫演練。市長鄭文燦指出，防疫視同作戰，透過這項演練，降低民眾社區感染風險，強化社區緊急應變能力；在醫療端，目前衛福部桃園醫院及11家責任醫院皆已提早進行防疫部署，桃園醫院及林口長庚醫院已實施探病管制，降低醫療人員的壓力。

▲市長鄭文燦和市府團隊出席桃園社區自主防疫演練。（圖／市府提供）

鄭文燦於桃園區主持「社區自主防疫演練」表示，國內目前新冠肺炎確診病例主要為境外移入個案，本土案例為家庭群聚案件，但由於傳染力強，一旦進入社區將造成恐慌，市府提前進行社區自主防疫演練，模擬所有可能面臨的情境，包括由里長系統組成的自主防疫編組、社區環境消毒、訪客健康評估、疑似患者的隔離、關懷及後送作業等。

▲防疫物資發放。▼發燒篩檢站。（圖／市府提供）

參與演練的有桃園區新埔里、同安里、自強里民，協助建立社區自主防疫體系，而29日的演練影片，將提供其它里長了解如何編組及面對各種情境，後續市府亦將加強防疫會議密度，每週一、二、四、五開防疫會議，週三市政會議則固定安排防疫專案報告，便於掌握疫情發展狀況。

▲社區環境消毒。（圖／市府提供）

▼里長系統組成的自主防疫編組。（圖／市府提供）

衛生局長王文彥表示，本次社區自主防疫演練項目，包括召開社區防疫會議，由里長建立防疫組織，並由衛生所進行衛教宣導；另市府貼心提供居家檢疫、居家隔離個案健康關懷包及防疫物資；防疫物資整備，演練防疫消毒用品分裝及調配消毒比例；社區出入管制，設置發燒篩檢站、出入管制及住戶經常接觸之物品消毒機制；社區消毒；居家隔離關懷服務，透過電話關懷居家隔離者，針對疑似個案啟動通訊診療機制，並協助通報後送。

包括市議員朱珍瑤、陳美梅、市府副市長游建華、副市長李憲明及市府團隊和里長均一同參與演練。

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