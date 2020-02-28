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桃市府率先規劃社區自主防疫演練　鄭文燦：超前部署讓市民安心

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▲桃園市政府28日召開防疫專案會議，市長鄭文燦表示，市府秉持超前部署，規劃社區自主防疫演練，讓市民安心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府28日召開防疫專案會議，市長鄭文燦表示，市府秉持超前部署，規劃社區自主防疫演練，讓市民安心。（圖／記者沈繼昌翻攝）
記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續延燒，桃園市長鄭文燦28日在防疫專案會議上表示，考量疫情趨勢，市府秉持超前部署原則，率先規劃社區自主防疫演練，明（29）日將由消防局主持桃園市社區自主防疫作業演練，未來若有社區傳染疑慮，將啟動社區自主防疫與建立防疫組織，未來將安排桃園捷運、工廠等防疫演練，讓市民朋友安心。

桃園市府上午在消防局緊急應變中心舉辦防疫專案會議，鄭文燦指出，根據中央流行疫情指揮中心指示，目前已提升韓國與義大利旅遊疫情建議提升為第三級警告，凡自韓國與義大利入境旅客，均需居家檢疫14天，桃園居家檢疫人數也相對增加，請市府民政局、衛生局要落實追蹤與疫情防堵工作。

鄭文燦還說，市府部分大型活動，如龍岡米干節、大溪豆干節因無時間性將延期辦理，桃園石門水庫熱氣球嘉年華則有其時間性，疫情如至6月若已趨緩再舉辦，未趨緩則取消或改用其他方式替代，市府鼓勵停辦社區關懷據點暨C級巷弄長照站，目前已有195處單位暫停服務，未來若發生社區感染，將宣布全面停辦以提高防疫標準。

▲桃園市政府28日召開防疫專案會議，市長鄭文燦聽取各局處防疫報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府28日召開防疫專案會議，市長鄭文燦聽取各局處防疫報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，市府特別感謝桃園捷運公司與昱泉機械起重工程有限公司董事長許金泉、啟琳化工董事長林瑞祥、貝斯特精密化學公司總經理簡羿淞合資捐贈2千瓶75%防疫酒精與2千瓶二氧化氯，市府將善加利用以執行防疫工作。

衛生局長王文彥說，截至27日為止，嚴重特殊傳染性肺炎全球疫情，全球確定病例數為8萬1717例，全球死亡病例數2800例，國內目前有32例確診，其中桃園市則有1例；桃園市居家隔離者列管59人，居家檢疫對象包括中港澳與南韓與義大利入境者，皆須進行居家檢疫追蹤管理，預估未來居家檢疫人數會持續增加。

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