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32例女看護高雄友人「出現症狀」　負壓隔離病房第4日病況曝

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▲案32外籍移工，高雄市衛生局說明（圖／記者吳奕靖攝）

▲案32外籍女看護的高雄友人，高雄市衛生局說明女移工病況（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎台灣第32例確診病例是一名來自印尼的看護，不過現在也傳出有一名在高雄岡山工廠的工作的外籍女移工有跟他接觸，同時在2月18日出現症狀，在26日被收治到醫院的負壓隔離病房當中，經過2採都是陰性，目前在負壓隔離病房中的這名女勞工症狀有緩解，不過得再等到3月3日，才算完成14天的隔觀察期。

據了解，確診看護的友人年約20多歲，在高雄岡山一間工廠擔任員工，固定值晚班（21：00-06：00），16日至18日時曾與確診看護有密切接觸，當初在25日因爲喉嚨痛到診所就醫，26日被收治負壓隔離病房隔離治療中，第一次採檢結果為陰性，二採結果亦為陰性。

雖然依照現行的規定，二採都陰性就排除，不過這名女移工還有症狀，所以還目前還收治在醫院的負壓隔離病房當中，如果後續症狀有變為較為劇烈，高雄市政府衛生局不排除再往上通報，同時再對這名女移工採檢兩次。而這名女疑工的隔離期是以18日開始起算，經過14天，會在3月3日後排除感染風險。

▲案32外籍移工接觸程序（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲案32的友人，一名外籍女移工接觸程序（圖／記者吳奕靖翻攝）

這名女勞工在返回高雄之後所接觸的工作場域、宿舍同住、診所等，還有接觸過的人數共132名，目前皆被匡列需自主健康管理。另外，女移工所任職的工廠也於26日停工消毒，同宿舍的57名員工也已停止上班自主隔離中，何時能返工需待14天後女移工的檢驗結果進行調整。

▲案32外籍移工接觸程序（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲案32的友人，一名外籍女移工接觸程序（圖／記者吳奕靖翻攝）

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