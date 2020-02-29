鄰長夫妻湖北奔喪　留3子給84歲老母照顧...只能用微信及電話關心

▲溪湖鎮鄰長夫妻湖北奔喪，原本5日要返台卻無法回台。（圖／里長提供，記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖鎮1名鄰長帶著結婚多年陸配妻子，1月底趕回湖北奔喪，留下3名小孩給84歲老母親照顧，未料卻遇上新冠肺炎疫情爆發，至今已經1個月過去仍無法回台，寫了3頁長信給里長，企盼台灣政府能替她想辦法，記者循線找到了這名里長，看他從手機與鄰長上百封簡訊對話，也看出許多無奈。

鄰長太太在元宵節當天，將這封信用微信方式寄給里長，她也一直在手機旁等待有回台的好消息，「從2月2日至今，都沒有班機可以返台，她想念3個小孩，尤其是才剛滿周歲的小寶貝，這群小寶貝是不是也一樣想念遠在大陸不能回台的爸爸及媽媽」。

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▲溪湖鎮鄰長夫妻寫長信給里長。（圖／里長提供，記者唐詠絮翻攝，以下同）

上午里長、鎮民代表及社區理事長都到鄰長家關心小孩及長輩狀況，但家中老小低調不願意受訪，但一家人都很擔心鄰長夫妻在湖北家中情形；里長說，鄰長與鄰長妻子結婚10多年，生下3個小孩，最小的剛滿周歲，家中小康，但因為兩人目前都滯留在湖北無法回台，一顆心都懸念著家中老小，鄰長只能藉由微信及電話關心老母親及小孩狀況。

里長也將與鄰長一封封的微信打開，算算有上百個對話，談話內容都圍繞在關心台灣的老小，與在湖北家中的狀況，里長也透露說，鄰長夫妻兩人很誇讚台灣的防疫做得很好，這讓遠在湖北的他安心不少，但鄰長也說因為在大陸，居住地又在鄉下，目前都無法外出，防疫及民生物資很缺乏，最大的心願就只盼疫情盡快解除，能早日回台與家人相聚。

►我沒有遲到，是時間遲到了！