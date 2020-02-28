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隔離者資料導入警用M-Police　保護並提醒第一線執行警察安全

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▲警政署28日宣布將居家隔離民眾資料導入警用查詢系統，希望藉此保障警員安全，也能即時掌握隔離者資訊。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署28日宣布將居家隔離民眾資料導入警用查詢系統，希望藉此保障警員安全，也能即時掌握隔離者資訊。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

行政院2月27日宣布中央流行疫情指揮中心提升至一級開設加強新冠肺炎（COVlD-19）疫情防治，警政署隨即同步成立聯合指揮所，以因應相關防疫工作超前部署。警方為遏阻居家檢疫對象民眾趴趴走造成民心不安，警政署28日宣布在M-police系統導入「居家檢疫」身分查詢功能，嚴加查察居家檢疫對象趴趴走，以維護民眾健康，警政署也希望透過警用查詢系統導入居家檢疫民眾資訊，也可藉此保障第一線警察同仁在執行臨檢、盤查或攔檢時之健康。

▲警政署28日宣布將居家隔離民眾資料導入警用查詢系統，希望藉此保障警員安全，也能即時掌握隔離者資訊。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署28日宣布將居家隔離民眾資料導入警用查詢系統，希望藉此保障警員安全，也能即時掌握隔離者資訊。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署表示：針對散播有關疫情之謠言或不實訊息，立法院已三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」加重罰則，最高可處三年以下有期徒刑、併科新臺幣300萬元以下罰金，法務部已責由各地檢署成立專責小組，各警察機關刑事單位亦同步成立專責小組，與地檢署建立聯繫窗口加強查緝。

警政署再次強調，執行國境管制防疫工作不能有漏洞，要求同仁嚴密核對護照及健康聲明卡的內容是否詳實，避免民眾填載不實情形，此外，為避免中港澳等疫區民眾有偷渡入境情事，警方也會嚴密蒐集情資，積極偵辦，防堵違法偷渡的破口，確保防疫工作之萬全。

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