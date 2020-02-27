親戚妹學測考壞了！她建議「讀科大試試看」竟引戰　PTT戰翻：比普大差嗎

▲學測成績日前公布。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

大學學測成績24日公布，一名女網友日前到親戚家，聽到重考的妹妹考壞了，她就安慰「不然可以讀科大試試看」，妹妹卻說「不了，讀科大對高中生來說很丟臉」、「我們連台科北科都不想讀。」她忍不住把對話貼上《Dcard》，內容引發一陣熱論，還有人因此在PTT的Gossiping板上問卦「科大有比普大差嗎？」

這位網友在PTT上交代事情的大綱，說這篇Dcard文中，「簡單說就是原po妹妹考很爛，原po建議她填看看科大，結果妹妹瞧不起科大。」接著網友分享自己的看法「啊都2020還有科大迷思哦？我鄰居讀雲科現在月收也十萬up啊！學長台科畢業起薪也有六萬，大家怎麼看低卡戰科大戰成這樣，有沒有卦？」

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▲考生努力準備考試，無非是想考上心目中的理想大學。（圖／記者林敬旻攝）

看到貼文後，其他人便紛紛留言，「我學店啦！學一堆理論，但都很簡略，我也不知道對我就業有啥幫助QQ」、「你針對薪資就跟學校無關，是看個人本事」、「讀哪間有差？年薪能百萬，不讀大學也沒差」、「學的方向就不一樣，比個蛋。」

而留言中也有網友推科大，「沒喔！公司有2個台大跟2個台科大，台科大好教聰明又乖，台大的都要講一樣的好幾遍，都基礎的東西」、「出社會會發現科大實作屌打普大，現在很多公司反而喜歡科大，訓練一下就上手。」

不過，就有人認為這個話題根本不成立，「這篇文章就很基本的標題跟內文邏輯不符，標題討論學校的本質優劣，內文又提到薪水高低，然後補充回文又說其實每個學校都有特色，科大也有謀生能力……所以，想要證明討論的論點是什麼？這個世界本來就學歷跟賺錢不一定對等的。」

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