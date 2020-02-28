陸2019年GDP增長6.1%　人均GDP首突破1萬美元

▲大陸國家統計局公布2019年國民經濟和社會發展統計公報。（示意圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家統計局今（28日）公布2019年國民經濟和社會發展統計公報，其中，國內生產總值（GDP）經估算達99.0865兆元（人民幣，下同），較2018年增長6.1%。此外，公報也提到，大陸人口數突破14億人，比上年增加467萬人，自然增長率為3.34‰。

▲大陸國家統計局公布2019年人均GDP。（圖／翻攝環球網）

統計局副局長盛來運表示，2019年經濟總量逼近100兆元大關，按年平均匯率折算達到14.4兆美元，穩居世界第二位，另外，人均國內生產總值為70892元，按年平均匯率折算達到10276美元，首次突破1萬美元大關，與高收入國家差距進一步縮小。

盛來運提到，2019年GDP比上年增長6.1%，明顯高於全球經濟增速，在經濟總量1兆美元以上的經濟體中位居第一，對世界經濟增長貢獻率達30%左右。

▲大陸2019年GDP比上年增長6.1%，在經濟總量1兆美元以上的經濟體中位居第一。（圖／翻攝環球網）

數據顯示，大陸全年國內生產總值[2]99.0865兆元，比上年增長6.1%。其中，第一產業增加值7.0467兆元，增長3.1%；第二產業增加值38.6165兆元，增長5.7%；第三產業增加值53.42335兆元，增長6.9%，以第三產業增加值佔比53.9%最高。

另外，大陸全年最終消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為57.8%，資本形成總額的貢獻率為31.2%，貨物和服務淨出口的貢獻率為11.0%。人均GDP為70892元，比上年增長5.7%。國民總收入[3]98.8458兆元，比上年增長6.2%。

▲陸2019年經濟總量逼近100兆元人民幣大關，居世界第二位。（圖／路透）

公報指出，2019年末全國大陸總人口14.0005億人，比上年末增加467萬人，其中城鎮常住人口8.4843億人，佔總人口比重（常住人口城鎮化率）為60.60%，比上年末提高1.02個百分點。戶籍人口城鎮化率為44.38%，比上年末提高1.01個百分點。

全年出生人口1465萬人，出生率為10.48‰；死亡人口998萬人，死亡率為7.14‰；自然增長率為3.34‰。全國人戶分離的人口[9]2.80億人，其中流動人口[10]2.36億人。