黎智英遭捕　環時火力全開：亂港四人幫之首「人神共憤」

▲香港壹傳媒創辦人黎智英戴口罩步出警局。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

香港壹傳媒創辦人黎智英住所今（28日）遭警方搜查，本人也隨後被帶往九龍城警署調查。對此，大陸官媒《環球時報》社評火力全開，直指黎智英的行為用「人神共憤」來形容恰如其分，文末也痛批他「以個人之私利賣香港之繁榮」.....「正義再遲到，也不會忘了還有一個黎智英需要懲治。」

▲黎智英從警局出來後，媒體一擁而上。（圖／路透）

《環球時報》社評認為，72歲的黎智英在政治上相當狡猾，「他當然清楚，美國當前如此下力氣搞香港，根本不是為了推動香港民主，而是要把香港變成撬動中國的新支點，通過搞亂香港來牽制中國。」

《環時》痛批，黎智英可謂人們常說的「亂港四人幫」之首，有錢、有行動工具（媒體），活動能量最大，因此行惡最多，用「人神共憤」這個詞來描述他，也最恰如其分。

▲黎智英結束警局訊問後，乘車離開。（圖／路透）

《環時》還稱，廣東順德黎氏2019年8月將黎智英剔除出族譜，是此人名聲之惡的一個寫照，黎智英本人已經與中華民族的大利大義決裂，將自己和全家的利益拴在了美英對中國的地緣政治圖謀上，「無恥地蕩起現代漢奸的鞦韆。」

《環時》社評文末提到，黎智英幫著美國搞亂香港，是他當下的生意經，也是他的畸形利益所在。然而，道義上及法律上的懲罰就在不遠處等著他，「正義再遲到，也不會忘了還有一個黎智英需要懲治。」

