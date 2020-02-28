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香港傳媒大亨黎智英遭逮　陸委會籲：防疫優先，勿秋後算帳

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▲何韻詩、黎智英參加香港818維園集會。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港壹傳媒創辦人黎智英28日早上被捕。（圖／記者黃彥傑攝）

記者魏有德／台北報導

香港壹傳媒創辦人黎智英今（28日）於家中被警方拘捕，同案遭逮的還有香港泛民主派人士李卓人、楊森。對此，陸委會發出聲明稿呼籲港府，「保持克制、保障人權，防疫優先，勿秋後算賬、徒增波瀾。」

▲陸委會副主委邱垂正回應武漢議題時事。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者林敬旻攝）

聲明稿指出，近期香港社會仍時有衝突抗爭，港人並未因疫情而放棄追求民主，國際社會更未淡忘對香港自由人權的支持。由於新冠肺炎疫情在香港仍持續造成影響，陸委會認為，港府更應團結各界、齊心抗疫，「秋後算賬無助於穩定情勢，亦無法獲得民眾對政府的認同。」

陸委會呼籲，希望港方保持克制，勿再徒增波瀾，並用心思考、誠心回應人民訴求，才是化解問題癥結的核心之計。

香港警方重案組搜查今日早上7時，前往壹傳媒創辦人黎智英位於何文田嘉道理道的寓所搜查，並將黎智英帶回九龍城警署調查。據悉，黎智英涉嫌於2017年6月恐嚇記者及2019年8月31日涉嫌在反修例遊行中參與非法集結而遭逮。

▲香港10.1銅鑼灣遊行，黎智英也現身。（圖／記者黃彥傑攝）

▲黎智英或因參與未經港府核可的反修例遊行遭逮。（圖／記者黃彥傑攝）

此外，工黨副主席李卓人及民主派人士楊森也因參與2019年8月31日反修例遊行為由遭拘捕。對此，工黨譴責警方濫捕，打壓香港人的示威權利。壹傳媒行政總裁張劍虹及《蘋果日報》總編輯羅偉光則拒絕回應黎智英被捕等相關案件。

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