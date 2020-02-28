雙北首長防疫作戰PK　柯文哲聲量勝負面多！侯友宜穩健累積

▲侯友宜、柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎防疫作戰上，雙北首長採取的態度有些不同。長期觀察網路聲量的臉書粉專也發現兩人聲量有所變化，台北市長柯文哲聲量總值勝，但負面多，新北市長侯友宜則穩健累積。

臉書粉專《聲量看政治》表示，柯文哲採質疑中央的作法，往往換取高度負面的聲量；至於侯友宜，一開始採部分質疑策略，然隨疫情發展，侯友宜開始與中央配合，積極協處與建言，據此，兩人的聲量總值上，柯文哲大於侯友宜，但在正負訊號上，柯文哲的負面形象恐已高於侯友宜之上。

《聲量看政治》指出，從柯文哲、侯友宜一個月來的新聞聲量狀況發現，在新聞數量上柯文哲30天的總新聞量在1395則，平均每天僅48.1則；而侯友宜總新聞量在1045則，平均每天僅36則，兩人一個月來的新聞總數僅差350則，平均每天只差12則新聞。

▲柯文哲30天新聞聲量。（圖／翻攝臉書粉專《聲量看政治》）

《聲量看政治》分析，新聞分享數上，柯文哲30天的新聞分享總數為48557則，平均每天1674.4則；侯友宜30天的新聞分享總數為9249則，平均每天318.9則。新聞的分享數，柯文哲是侯友宜的28.9倍，高於侯友宜不少。

在新聞的按讚與心情總數上，《聲量看政治》點出，柯文哲30天的網友按讚與心情總數為765398個，平均每天26393個；侯友宜30天的網友按讚與心情總數為212058個，平均每天7312.3個，網友的心情表態，柯文哲是侯友宜的3.6倍。

在新聞評論數上，《聲量看政治》指出，柯文哲30天的新聞評論數為150106則，平均每天5176.1則；侯友宜30天的新聞評論數為25638則，平均每天 884.1則。新聞評論數上，柯文哲高於侯友宜約5.8倍。

▲侯友宜30天新聞聲量。（圖／翻攝臉書粉專《聲量看政治》）

《聲量看政治》認為，雖然柯文哲在新聞數量、網友輿情上聲量高於侯友宜，但若仔細觀察輿情的正面與負面評價，質性分析上，柯文哲這30天來，從爆料武漢台商安置點以來，就是負面大於正面，這樣一來一往，其實柯文哲所獲得的較高聲量，都是負面聲量。

《聲量看政治》提到，侯友宜賺取的總聲量值沒有柯文哲多，但幾次的疫情處理重要表態上，都扮演襯職的綠葉，比起柯文哲也顯得穩健許多，侯友宜目前為止，獲得的聲量評價，沒柯文哲壞，但作為疫情戰爭的配角，正面聲量是有累積的。

▲柯文哲、侯友宜臉書聲量比較，藍線是侯友宜，橘線是柯文哲。（圖／翻攝臉書粉專《聲量看政治》）

《聲量看政治》也說明，兩人在臉書上的經營，柯文哲還保有過去幾年累積下來的高聲量餘溫，侯友宜的經營則顯得相對弱勢，因此，兩人在臉書聲量上的差距仍大。