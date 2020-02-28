別亂跑！居家隔離檢疫者違規出門　北市將從重裁罰20萬至100萬

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」已於109年2月25日公布施行，台北市政府衛生局表示，自109年2月27日凌晨起，若有違反居家隔離及居家檢疫相關規範的民眾，將「從重裁處」20萬至100萬罰鍰、10萬至100萬罰鍰。

為防堵新冠肺炎的社區傳播風險，北市衛生局表示，對於未解除居家隔離、檢疫之民眾，未配合規定擅離指定住所者，即日起將從重裁罰；衛生局呼籲，務必確實配合防疫政策相關規定，避免觸法受罰，讓荷包失血。

北市衛生局表示，109年2月25日有2位未配合規定擅離指定住所之居家檢疫民眾，已違反傳染病防治法第58條第3項規定，並依同法第69條第1項第1款之規定，裁處1萬元罰鍰；該2位民眾於居家檢疫期間因擅自外出，由里幹事人員協同警察現場訪查發現而通報裁處。



根據北市府統計，到2月27日止，共開罰69人。依情節輕重，違反居家檢疫規定分別開罰1萬元罰鍰計有63人、5萬元罰鍰計有1人、7萬元罰鍰計有4人；違反居家隔離規定遭開罰6萬元罰鍰1人。

北市衛生局提醒，居家隔離或檢疫者於隔離或檢疫期間，如未配合中央流行疫情指揮中心防治措施，即日依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例從重裁罰。