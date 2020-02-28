她下體癢癢！看到桌上的酒精…好奇一噴秒變「傘蜥蜴」狂奔：殺了我吧

▲女子下體發炎癢癢，竟突發奇想拿桌上的酒精噴。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳雕文／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情令全球人心惶惶，家家戶戶為了抗疫，都會存放口罩與酒精，一名外型亮麗的女子也不例外，但近日她發現下體癢癢痛痛，出現類似發炎的情形，洗澡後塗了藥，出了浴室發現桌上的酒精，她突然想到，既然酒精可消毒殺菌的好幫手，那不如讓「妹妹」試試看，結果噴下去的瞬間悲劇了！

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▲原PO看到桌上的酒精，認為拿來對下體噴幾下，可達到良好的殺菌效果，而且只會覺得涼涼的，沒想到後來釀成悲劇。（示意圖／記者戴若涵攝）

「殺了我吧！！！！！！！」極度刺激感令女子痛苦大叫，一度懷疑人生，還變成「傘蜥蜴」的跑姿衝回浴室沖洗，女子冷靜後，決定將自己的愚蠢行為PO上臉書搏君一笑。

▲女子網下體噴了酒精後，以傘蜥蜴的跑姿衝進浴室（示意圖／翻攝自影片／Instagram／drawkin_cc）

她PO文說，「雖然有點難以啟齒...但算了，你們就笑吧~~我剛幹了一件很蠢的事，這兩天陰唇癢癢痛痛的，就是像發炎那樣~洗一洗擦了藥~剛從浴室出來...看到桌上有酒精，不知道哪根筋不對，想說加減消毒一下~雙重效果...拿起酒精就對那裏噴兩下...應該頂多酒精揮發，涼涼的...事實證明 不只是涼涼的...乾!!他喵的像傷口被噴酒精!!痛死我了!!! 立馬像傘蜥蜴一樣衝去洗掉!!!」

她還補充說「以後看到傘蜥蜴，記得想起我～」網友看了笑翻留言，「可以試試看圖萬精油」、「我噴過肌樂」、「太好笑了吧！」、「傘蜥蜴也太有畫面」、「感覺很痛，但我好想笑」、「傻妹求認識」

我沒有遲到，是時間遲到了！