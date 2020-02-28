眼淚存在新冠病毒！確診患者入院後「結膜發炎」...專家憂：眼部有傳染風險

▲有確診患者的眼淚和結膜分泌物樣本中，測出新冠病毒陽性結果。（示意圖，非本文當事人／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

除了呼吸道以外，新冠病毒是否還有其他傳播途徑，一直備受外界關注。浙江最新研究顯示，在研究的新冠肺炎患者樣本中，存在一名結膜炎患者的眼淚和結膜分泌物樣本，在核酸檢測中出現病毒陽性結果。

▲新冠病毒是否還有其他傳播途徑，一直備受外界關注。（圖／路透）

浙江大學醫學院附屬第一院副院長、眼科學科帶頭人沈曄教授團隊，26日在《醫學病毒學雜誌》（Journal of Medical Virology）線上發表了一項研究工作，揭示在研究的新冠肺炎患者樣本中，存在一名結膜炎患者的眼淚和結膜分泌物樣本，在核酸檢測中出現病毒陽性結果。

浙大科研人員從1月26日至2月9日，對30例確診患者的淚液和結膜分泌物混合物開展研究。在第一階段6例樣本研究中，均未發現核酸檢測病毒陽性。團隊果斷認為，已有樣本並不具有代表性與全面性，為此需要延長觀察週期，繼續留在隔離病房開展採樣與研究。

研究團隊在一位新冠肺炎患者身上發現，該病人左眼具有結膜炎症，即新冠引起的紅眼病，而右眼沒有此症狀，而在此前的瞭解中，該患者「入院前無結膜炎」，本次研究中的其他患者樣品核酸檢測均為陰性。

沈曄指出，「這位患者眼部的差異性非常具有代表性，在徵得同意後，我們就研究結膜炎症是否與病毒具有聯繫。」通過核酸檢測，浙大研究人員發現患有結膜炎的左眼新冠病毒檢測為陽性，而右眼則是陰性。為確保研究準確性，對2隻眼睛的結膜分泌物做了3次核酸檢查，結果均一致。

▲新冠肺炎傳染力非常強。（圖／路透）

目前該患者通過抗病毒綜合治療，整體治癒的情況下，結膜炎症也轉好，再次檢測眼部病毒轉陰。對於患者是如何因新冠病毒發生眼部結膜炎症的，科研人員表示仍在持續研究。

沈曄表示，通過這項研究可以得出以下結論，第一患者左眼結膜炎與新冠病毒有關；第二存在眼部傳染新冠病毒的風險；第三呼吸道可能不是新冠病毒傳播的唯一途徑。

沈曄表示，這項研究的現實意義在於提示醫務人員在檢查可疑病例時，除了佩戴口罩外，還需要佩戴護目鏡。該研究為國家新冠病毒防控相關指南和標準的進一步完善提供科學依據。