小三女：那裏痛痛der　驗出披衣菌怕被媽媽罵…單親父差點變禽獸



▲單親爸爸被女兒誣告性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一名單親父親離異後獨自帶著女兒生活，沒想到卻被女兒控告性侵，原來是女兒因下體有分泌物、披衣菌，又在某日早起後發現疼痛，女兒將自己不舒服的情形告訴媽媽，經媽媽追問後，才誣告爸爸。由於無其他積極證據，檢方將全案不起訴。

陳男與前妻林女離婚後，與女兒共同居住生活並擁有女兒的監護權，沒想到卻被控告，對女兒性侵、猥褻。陳男否認，辯稱沒有以手指或身體去碰女兒生殖器或胸部，對於女兒為何會這樣子指控，自己也覺得很納悶，直到到開庭時才知道，女兒因為小學三年級某熟睡，隔日早上起床時覺得下體疼痛，因此才提告。

不過，女兒卻作證說，媽媽在問這件事，怕說沒有，會讓媽媽生氣或懷疑，所以才說是爸爸弄得。而那次三年級的暑假，她覺得下體很痛，但不記得前天晚上發生什麼事情，只有印象睡覺時，父親的手在翻身時有故意放在她的胸部，但是沒有摸。

檢方調查，父女同住在生活中互動良好，身體接觸情形亦符合父女正常禮節，且案發至今父女互動並無發現異狀，更有父女與家人互動生 活照、女兒表示感謝的父親節卡片、通訊內容截圖等，並未發現有女兒逃避或閃躲父親情形。

至於母親提告說女兒處女膜損傷或有分泌物、披衣菌等情，認為有可能女兒有被強制性交所造成。但檢方認為，醫學上處女膜有損傷或缺口之原因，並非以性交為唯一原因，且下體有分泌物或有披衣菌等，並無其他積極證據認為係性侵所引起。全案不起訴。

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