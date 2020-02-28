武漢21人接受血漿療法！醫曝「7-10天內」轉重症療效更好...可迅速捕捉病毒

▲大陸新冠肺炎疫情有所緩解。（示意圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

「血漿療法」被認為是醫治新冠肺炎的方法之一，目前已用於湖北武漢市的21位患者，效果目前還未完全評價小，對於重症，特別是7天至10天內轉重症的患者療效更好。華中科技大學附屬協和醫院血液科教授梅恒指出，對於受者而言，重症患者更為推薦，而對於太晚期伴有多臟器功能衰竭的患者風險較大，需評估後謹慎使用。

據《湖北日報》報導，梅恒介紹說，血漿療法的原理主要是利用康復者血漿中，針對新冠病毒的特異性抗體，可以迅速識別並捕捉病毒，啟動體內的補體系統清除病毒。

他接著指出，康復者血漿療法是人類防治傳染病的重要方法，特別是在既沒有疫苗又沒有特效藥的病毒性疾病的時候使用，包括猩紅熱、黃熱病、禽流感等，2015年非洲伊波拉病毒（Ebola）爆發的時候，世界衛生組織曾推薦使用；在2003年SARS時，國內外也有許多成功運用的報導。

梅恒表示，主要是通過輸血的方式，把康復者血液中的抗體給到重症患者，説明患者自身免疫系統對抗新冠病毒。有效性體現在如病毒載量降低至完全轉陰、淋巴細胞比例上升、血氧飽和度上升以及體溫、呼吸等生命體征和症狀好轉等。





▲武漢有21位患者在接受血漿治療。（圖／路透）

為什麼要康復者恢復期血漿？對此，梅恒指出，這個時期的康復者可經數位PCR檢測確定病毒完全被清除，其體內產生針對新冠病毒高滴度的IgG抗體數量最多、效果最好。

不過他也提醒使用過程中，應注意幾個問題，首先康復者血漿中抗體量因人而異，只有通過臨床檢測符合要求的才行。血漿在使用前也要經過嚴格病毒滅活和過濾後才能使用。另外對於受者而言，重症患者更為推薦，而對於太晚期伴有多臟器功能衰竭的患者風險較大，需評估後謹慎使用；有血清病的患者不能使用；輕症患者不需要使用。

武漢市金銀潭醫院院長張定宇13日首次表示，該院開展康復者「恢復期血漿」的輸注工作，有了初步效果。國藥「中國生物」隨後宣佈，製備出用於臨床治療的特免血漿製品，已治療的危重病人超過10人。患者接受治療12至24小時後，臨床體徵和症狀明顯好轉。