　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

首位女兵要戴「綠扁帽」了　挺過24天魔鬼訓練進入Q課程

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲成為特種部隊之前，要先進行24天的評估，通過後才能正式參加培訓「Q課程」。（圖／取自免費圖庫Wikimedia commons）

▲成為特種部隊之前，要先進行24天的評估，通過後才能正式參加培訓「Q課程」。（圖／取自免費圖庫Wikimedia commons）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國國防部在2016年宣佈，只要具備資格和符合標準，開放女性加入特種部隊，近日軍方透露，一名國民衛隊（National Guard）的女兵有機會成為首位「綠扁帽」（Green Beret）一員，雖然還在訓練的她，幾乎保證可以畢業了。

綠扁帽是美國陸軍特種部隊（United States Army Special Forces），隸屬於美國特種作戰司令部，肩負六大任務，包括非正規戰爭（Unconventional warfare）、反叛亂（Foreign internal defense）、特別偵察、直接行動、拯救人質及反恐怖主義，其中非正規戰爭和在敵占區進行游擊戰是他們最主要任務。

根據《陸軍時報》報導，這名有望成為首位綠扁帽一員的她，是少數通過最初24天艱苦考驗的女性之一，評估內容包括一些基本軍事能力、地面導航、背作戰重裝行軍，之後再由特種部隊高層考核，通過後才能正式參加培訓「Q課程」(Q Course)。

值得一提的是，一名學員要通過Q課程的訓練，才有資格分到各特戰部隊中服役，但之後還有不斷的進階課程（Adcance course），也就是說要成為綠扁帽一員，至少要承受10個月以上的訓練，因此對於能夠結業的學員當然得到了無上的光榮與驕傲。

據報導，為了保護她的人生安全，陸軍司令部發言人暫時不公佈有關她的資訊，雖然還沒有畢業，正處於訓練的最後階段的她，幾乎保證能夠畢業了，不過有時候還是會發生訓練期末被當或受傷而被淘汰。

▲克里斯汀畢業於門檻較高的遊騎兵學校。（圖／取自免費圖庫flickr）

▲克里斯汀畢業於門檻較高的遊騎兵學校。（圖／取自免費圖庫flickr）

除此之外，陸軍大約65,000名女性中，已有700多名女兵被允許進行以前受限制的戰鬥行動，其中克里斯汀·格里斯特（Kristen M.Griest）於2016年成為陸軍首位女步兵官，她曾在畢業典禮上說，「我們處理事情時身心狀態可以跟男性同處一個水平。」

ET快訊
WHO：新冠病毒擴散中國以外44國　疫情處關鍵期…承認恐全球
香港首例！家犬新冠病毒呈「弱陽性反應」　傳主人是確診女富商
史上最慘！疫情血洗美股狂洩1190點　4天2刷「單日最大跌幅
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

影／3班包機接回195人！　港府證實「鑽石公主號70港人確診」...密切接觸者達30人

復工抗疫／上海台商超半數恢復生產　捐逾2億善款助防疫

上海Costco「人从众模式」！無懼新冠肺炎「罩」買無誤　當局口頭警告

影／救命藥再告罄！血友病童母急了　籲盡快發武漢包機「救救孩子」

浙江省研究大突破！首批疫苗產生抗體…衛健委說話：準備進行動物實驗

【黃寶慧】慧眼看天下／美生化武器？陸實驗室洩毒？　武漢肺炎疫情失控掀陰謀論

俄羅斯Su-34轟炸敘利亞反抗軍　土耳其發射「刺針飛彈」還擊

解放軍工業重地聚武漢　航母設計中心701研究所趕復工

首位女兵要戴「綠扁帽」了　挺過24天魔鬼訓練進入Q課程

不甩川普邀約！杜特蒂堅持不赴美：菲律賓不需美國也能活

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

發燒1天亡！檢警穿隔離衣相驗　台北女家屬訴：事發5天沒檢疫

20年心血燒光...「神父回收站」全毀　台灣人熱心捐款！法國爸爸忍淚道謝

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

俄羅斯Su-34轟炸敘利亞反抗軍　土耳其發射「刺針飛彈」還擊

解放軍工業重地聚武漢　航母設計中心701研究所趕復工

首位女兵要戴「綠扁帽」了　挺過24天魔鬼訓練進入Q課程

不甩川普邀約！杜特蒂堅持不赴美：菲律賓不需美國也能活

駐韓部隊1例確診後　美國第七艦隊「加強防疫」進行全面篩檢

南韓累計1595確診13死！美韓聯合軍演確定延期

伊朗聖城庫姆50人染病死亡！核武基地曾在1月升起「血紅色旗幟」

俄軍讚譽「世界八大奇蹟」反導彈飛彈系統　可溶解核彈頭

國軍寄發「動員召集預告書」　收信者將編為「戰時動員」對象

1148名滯留台人申請返台　湖北台辦：台灣方面拒絕「共同執飛方案」

韓國瑜直播擠聖代「腰折爆粗口」　女粉捧場生信心：我從小就冰雪聰明

金所炫剪中短髮率性可愛！5款韓妞最愛髮型必須筆記　選對弧度馬上瘦臉

連假首日國道「5地雷路段」爆車潮　國5最慘估一路塞到下午4點

228連假「限時咖啡優惠」先看！超商大杯美式3杯100元、中熱拿第2杯1折

WHO：新冠病毒擴散「中國以外44國」　疫情處關鍵期…承認可能全球大流行

俄羅斯Su-34轟炸敘利亞反抗軍　土耳其發射「刺針飛彈」還擊

新冠肺炎義大利增至17死　瑞士新增2起病例

臉書憂新冠肺炎疫情　取消年度F8開發者大會

全港首例！家犬新冠病毒呈「弱陽性反應」　傳主人是香港確診女富商

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

軍武熱門新聞

首位女兵要戴「綠扁帽」了！

俄Su-34轟炸敘反抗軍　土耳其刺針飛彈還擊

國軍寄發「動員召集預告書」

解放軍軍武重地聚武漢　701所趕復工

杜特蒂：菲律賓不需美國也能活

俄軍反導飛彈系統服役滿25週年

伊朗核武基地升起「血紅色旗幟」　哀悼蘇萊曼尼之死

美國第七艦隊進行全面篩查

馬達西奇併購案　烏克蘭當局試圖阻擋

美韓聯合軍演確定延期

防衛費漲定了？駐日美軍司令：必須調整協定

美國海軍配備激光武器系統

解放軍要買139萬件防彈背心　限2年內交貨

俄軍開始量產全球射速最快自走炮

更多熱門

相關新聞

杜特蒂：菲律賓不需美國也能活

杜特蒂：菲律賓不需美國也能活

菲律賓總統杜特蒂今天說，菲律賓部隊不需要美國軍方幫忙，也能對抗叛亂分子和穆斯林極端分子，捍衛他最近終止菲美軍隊互訪協定的決定。

美國第七艦隊進行全面篩查

美國第七艦隊進行全面篩查

美韓聯合軍演確定延期

美韓聯合軍演確定延期

伊朗核武基地升起「血紅色旗幟」

伊朗核武基地升起「血紅色旗幟」

韓部隊新增5例確診　累計共18人

韓部隊新增5例確診　累計共18人

關鍵字：

美洲要聞特種部隊綠扁帽國際軍武Green BeretQ Course

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／辛龍首發聲：我願意用自己的生命換劉真的生命！　

北車保全與鬧事男互毆暈倒亡　疑有不明肺炎引緊張

北市醫發燒上班3天亡！女兒見屍崩潰

用鼠籠捕到大耳生物　她被迫收編

即／前伊朗駐梵蒂岡大使　新冠肺炎病逝

付不出百萬療程費！　確診孕婦「放棄葉克膜」急救

大甲媽遶境延期　鄭麗文：處理非常粗暴

巧遇保育萌獸　網激動：好幸運！

國民情婦懷孕了！閃嫁醫生3個月曬大孕肚

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

即／林口男員警疑「感情因素」輕生命危

印尼2新冠疑似病例過世　官方否認

228連假後「2波冷空氣」影響時間曝

獲聘立院機要顧問月薪12萬　洪慈庸說話了

王陽明女兒「混血側臉」罕見曝光

更多

最夯影音

更多
《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！
35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面