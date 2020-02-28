首位女兵要戴「綠扁帽」了　挺過24天魔鬼訓練進入Q課程

▲成為特種部隊之前，要先進行24天的評估，通過後才能正式參加培訓「Q課程」。（圖／取自免費圖庫Wikimedia commons）



實習記者劉雪兒／綜合報導

美國國防部在2016年宣佈，只要具備資格和符合標準，開放女性加入特種部隊，近日軍方透露，一名國民衛隊（National Guard）的女兵有機會成為首位「綠扁帽」（Green Beret）一員，雖然還在訓練的她，幾乎保證可以畢業了。

綠扁帽是美國陸軍特種部隊（United States Army Special Forces），隸屬於美國特種作戰司令部，肩負六大任務，包括非正規戰爭（Unconventional warfare）、反叛亂（Foreign internal defense）、特別偵察、直接行動、拯救人質及反恐怖主義，其中非正規戰爭和在敵占區進行游擊戰是他們最主要任務。

根據《陸軍時報》報導，這名有望成為首位綠扁帽一員的她，是少數通過最初24天艱苦考驗的女性之一，評估內容包括一些基本軍事能力、地面導航、背作戰重裝行軍，之後再由特種部隊高層考核，通過後才能正式參加培訓「Q課程」(Q Course)。

值得一提的是，一名學員要通過Q課程的訓練，才有資格分到各特戰部隊中服役，但之後還有不斷的進階課程（Adcance course），也就是說要成為綠扁帽一員，至少要承受10個月以上的訓練，因此對於能夠結業的學員當然得到了無上的光榮與驕傲。

據報導，為了保護她的人生安全，陸軍司令部發言人暫時不公佈有關她的資訊，雖然還沒有畢業，正處於訓練的最後階段的她，幾乎保證能夠畢業了，不過有時候還是會發生訓練期末被當或受傷而被淘汰。

▲克里斯汀畢業於門檻較高的遊騎兵學校。（圖／取自免費圖庫flickr）



除此之外，陸軍大約65,000名女性中，已有700多名女兵被允許進行以前受限制的戰鬥行動，其中克里斯汀·格里斯特（Kristen M.Griest）於2016年成為陸軍首位女步兵官，她曾在畢業典禮上說，「我們處理事情時身心狀態可以跟男性同處一個水平。」