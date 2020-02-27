南韓累計1595確診13死！美韓聯合軍演確定延期

▲美韓會在每年春天舉行軍事演習。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者康心禹／綜合報導

受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，南韓聯合參謀本部及韓美聯合司令部27日正式宣布，由於南韓疫情預警級別上升，原預計3月初舉行的聯合軍演確定延期，舉行日期日後將另行公布。這是兩國有史以來首度因傳染病延後舉行軍演。

綜合外媒報導，南韓聯參議長朴漢基以安全為由，向駐韓美軍司令艾布拉姆斯（Robert Abrams）提議推遲聯演。雙方強調，美韓同盟關係及聯合防衛方針不變。

韓國國防部長鄭景斗與美國國防部長馬克·埃斯珀（Mark Esper）才在24日表示，雙方正考慮縮小原定3月9日舉行的韓美聯合軍演規模。

美國在韓國擁有28,500名士兵，因對北韓核武器計劃的擔憂，每年春天都會舉行聯合軍事演習。

南韓軍方26日表示，一名23歲的駐韓美軍確診感染新冠肺炎，成為國內首起美軍病例，該名士兵在2月24日曾到過位於大邱市的「沃克軍營基地」（Camp Walker），2月21至25日則在「卡洛爾軍營基地」，韓國疾病控制與預防中心（KCDC）也正在積極追蹤該名士兵曾接觸過的人員。

駐韓美軍也隨即將整個朝鮮半島的危險等級從「中級」提高到「高級」，禁止官兵到大邱出差，嚴禁外部人員出入基地，官兵盡量減少與人接觸，軍營亦會為進出官兵進行體溫檢查等。

據《韓聯社》報導，韓國國防部宣布，今日再新增1名軍人確診病例，韓國部隊感染人數上升至21人。第21例確診病患是慶尚南道昌原市的一名陸軍文職人員，目前韓國陸軍中已有13人確診，空軍5人確診，海軍及海軍陸戰隊各1人。