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伊朗核武基地升起「血紅色旗幟」　哀悼蘇萊曼尼之死

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▲伊朗聖城庫姆（Qom）的賈姆卡蘭清真寺（Jamkaran Mosque）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗聖城庫姆（Qom）的賈姆卡蘭清真寺（Jamkaran Mosque）。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

伊朗在軍事將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）1月被美國擊殺後，宣布暫停履行核協議的措施，引發外界猜測是要製造核武器。在蘇萊曼尼被刺殺的隔天，伊朗聖城庫姆（Qom）的賈姆卡蘭清真寺（Jamkaran Mosque）升起象徵復仇的「血紅色旗幟」。據了解，聖城庫姆是伊朗的核武基地。

綜合外媒報導，伊朗為報復美軍擊殺蘇萊曼尼，在今年1月時表示，要取消伊核協議裡的所有限制措施（包括濃縮能力，濃縮百分比，濃縮物質的數量和研發），將全面重啟核計劃，開始大力建造離心機、製造濃縮鈾。

對於西方國家來說，伊朗如發展核武成功，中東地區對伊朗有疑慮的國家，如沙烏地阿拉伯、埃及、土耳其等有可能也會發展核武，也擔心萬一伊朗核武流入恐怖組織，後果將不堪設想。

▲蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）在巴格達國際機場被美軍空襲身亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）在巴格達國際機場被美軍空襲身亡。（圖／達志影像／美聯社）

在蘇萊曼尼死亡的隔天，伊朗聖城庫姆（Qom）的賈姆卡蘭清真寺（Jamkaran Mosque）升起象徵復仇的「紅旗」。在什葉派傳統中，「紅旗」象徵不義的流血，呼籲人們為死者報仇。

據悉，伊朗在離首都德黑蘭以南約150公里處，靠近聖城庫姆（Qom）附近的一座秘密基地內提煉濃縮鈾，為製造核武做準備，據說該基地設置於地下幾百英呎深處，以防敵人攻擊。

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