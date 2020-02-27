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駐韓部隊1例確診後　美國第七艦隊「加強防疫」進行全面篩檢

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▲美國第七艦隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國第七艦隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐，美國第七艦隊（Seventh Fleet）24日表示，已開始對所有進出單位設施、船艦的人員進行篩檢，包含軍方人員、訪客、平民、承包商等，並擬訂計畫以便必要時提供隔離或支持照護。第七艦隊發言人凱利（Joe Keiley）說，不過目前還沒有任何跡象顯示，第七艦隊有任何人感染新冠病毒。

據《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，第七艦隊的全面篩查將包括問卷調查和自我報告，以及其他醫學檢查，艦隊的官員們還計劃在必要時提供支持性護理和隔離。如果認為有必要，第七艦隊旗下各個軍艦的艦長可以在初步評估後，實施額外的篩查。

駐紮在日本的美國第七艦隊是美國海軍旗下的遠洋艦隊之一，隸屬於美國印太司令部屬下的太平洋艦隊，總部設在日本橫須賀。冠狀病毒病例最多的四個國家（中國、韓國、日本和新加坡）都屬於第七艦隊的負責區域。隨著冠狀病毒在日韓不斷蔓延，第七艦隊也提高了警惕，應對可能的感染。

除了海軍進行全面篩查以外，和日本自衛隊有較多接觸的美國陸軍也提高了警惕。美國駐日陸軍部隊發言人伊萊亞斯（Maj. Elias Chelala）少校表示，目前陸軍已經發布旅行警告，並強制執行健康保護命令和新冠病毒的預防措施。

南韓軍方26日表示，一名23歲的駐韓美軍確診感染新冠肺炎，成為國內首起美軍病例，該名士兵在2月24日曾到過位於大邱市的「沃克軍營基地」（Camp Walker），2月21至25日則在「卡洛爾軍營基地」，韓國疾病控制與預防中心（KCDC）也正在積極追蹤該名士兵曾接觸過的人員。

駐韓美軍也隨即將整個朝鮮半島的危險等級從「中級」提高到「高級」，禁止官兵到大邱出差，嚴禁外部人員出入基地，官兵盡量減少與人接觸，軍營亦會為進出官兵進行體溫檢查等。

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