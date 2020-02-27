獨／23歲女「原味絲襪」藏洋蔥！走百公里翹家3天　腳傷沒錢困超商　

▲派出所桌上就是女子穿過的「原味絲襪」 。（圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

一名23歲女子就在高雄市一家超商當中拆起絲襪，當場還穿了起來，不過店員詢問是否有錢購買時，這名女子表示身上沒有錢，所以向警方報案，員警這才發現女子已經離家3天，而且還是從台南學甲走路來到高雄，就是因為雙腳磨破皮，想說穿絲襪可以減少摩擦，才在超商拆絲襪，員警幫忙付錢後，還幫忙通報女子雙親，三個人在派出所內重逢。

高雄市苓雅分局成功路派出所接獲通報，表示在轄區內一間超商當中，有一名女子沒錢付帳求助警方幫忙，員警前往了解之後發現，這名23歲的女子在25日被通報失蹤，仔細詢問這才發現她家住在台南學甲，就在24日晚間跟父親因為倒垃圾吵架，所以一怒之下就離家出走。

▲父親（綠衣）到派出所看見23歲女兒，雙方氣氛還是有點僵 。（圖／記者許宥孺攝）

這一走就從台南學甲來到了高雄，不過疑似是因為雙腳磨破皮，所以才想要拿絲襪來減少腳部摩擦，隨後員警把這名23歲女子帶回派出所，同時通知她的父母親，記者詢問這名女子為何離家出走卻沒有帶錢，她僅表示已經花光了，同時這幾天落腳什麼地方也不願多透露。

就在女子進到派出所不到2個小時，她的父母親就包車抵達成功路派出所，看到女兒就坐在派出所內吃著員警幫她購買的便當，這下心才放了下來，父母表示他們已經找了3天，真的沒想到她居然會跑到高雄，非常感謝警方的協助，員警同時也勸說這名女子，以後有事還是要多跟父母溝通，不要這樣隨便就離家，不僅安全有問題，也讓父母操心，畢竟下一次會不會遇上危險，誰也沒能保證。

▲父親到派出所看見23歲女兒，雙方氣氛還是有點僵 。（圖／記者許宥孺攝）