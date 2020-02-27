銅鑼灣書店桂民海重判十年　陸委會回應「無助社會穩定」

▲ 香港銅鑼灣書店老闆桂敏海被重判十年。（圖／翻拍新浪視頻）

記者任以芳／台北報導

針對寧波檢察院1月起訴香港銅鑼灣書店前股東桂民海（又名桂敏海），指控涉犯「為境外非法提供情報罪」。寧波法院於2月24日宣判，認定桂民海犯罪，判處有期徒刑10年，剝奪政治權利5年。對此，陸委會發言人邱垂正表示，「假借國安理由的打壓人權，就是中共一貫手法。」

桂民海1964年生於浙江寧波，1996年加入瑞典國籍，2014年買下銅鑼灣書店。2015年10月至12月期間，香港銅鑼灣書店和巨流傳媒公司的五位出版人接連神秘消失，事後證實遭大陸警方拘留。原因是該公司的出版物通常涉及大陸領導人的個人生活。經過4年後，桂民海遭到重判10年。陸委會今（27）日也表態很關注這個議題，發言人邱垂正回應，「中共這樣做法無助社會穩定，只會加深人民不滿，希望尊重人權自由，不要在疫情延燒之際政治操作。」

▲「銅鑼灣書店」年後中山區重啟，林榮基積極爭取留台，陸委會表示會協助。（圖／銅鑼灣書店重啟計畫）

另一名香港「銅鑼灣書店」前店長林榮基7日在臉書表示，銅鑼灣書店即將在台灣重啟，目前積極申請開店計畫。對此，邱垂正說， 「林榮基先生仍然積極的爭取籌設書店，主管機關受理書店的申請有既定的流程，以及申辦期限，過程中有什麼困難，可以跟我們連絡，我們也會全力提供必要協助。」

由於，林榮基在台簽證延期兩次，達到上限，4月23日商業登記證如果沒獲批，可能無法留在台灣。邱垂正說，「可以跟我們反應，會跟相關機關來協調，提供必要的協助。」