樂桃航空新增東京-長崎、鹿兒島2航線　3/29同步開航營運

▲樂桃航空再開航日本2條國內線，分別為東京－長崎、鹿兒島。（圖／樂桃航空提供）

記者賴文萱／台北報導

樂桃航空今（30）日宣布，從1月28日下午5點起，開始販售新開航的東京（成田）－長崎、東京（成田）－鹿兒島航線，這兩條航線都規劃在2020年夏季航班首日，3月29日開始營運。

今天宣布新增的東京（成田）－長崎、鹿兒島2條航線，將自3月29日起開航營運，其中長崎線販售價格，單程5,890日元起；鹿兒島線單程也為5,890日元起。

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樂桃航空表示，於東京成田機場起降的航線，加上今天開始販售的兩條日本國內線，總計擴展了2條日本國內線、8條國際線，共10條新航線。其中九州航線包含福岡、長崎、鹿兒島、奄美共4條。

▲位於鹿兒島縣的奄美大島於日本享有「南方樂園」的美譽。（圖／鹿兒島觀光聯盟提供）

此外，3月29日起，樂桃航空的大阪（關西）－宮崎航線也將增班為1日2班來回，大阪（關西）－鹿兒島航線將增為1日3班來回。未來樂桃航空在九州將有4條往返東京成田機場、5條往返大阪關西機場之國內航線。



而樂桃航空於去年11月開始將福岡機場設為據點，並開航其於九州的首條國際航線（福岡－台北），樂桃航空表示，今後將會持續擴增航班，希望能為九州的地區經濟帶來活化及貢獻。