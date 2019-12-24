用飛機椅套剩餘皮革做的！　樂桃航空限量開賣「4款商品」曝光





▲樂桃航空用飛機椅套剩餘皮革製作限定商品。（圖／樂桃提供）

記者賴文萱／台北報導

樂桃航空「PEACH SHOP ONLINE」線上商店推出最新原創商品企劃，與奄美群島傳統工藝「大島紬」合作，利用飛機椅套剩餘皮革製成零錢包、卡夾、鑰匙扣及收納包等4款商品，紀念大阪（關西）－奄美航線啟航。

這次與奄美群島傳統工藝「大島紬」合作的原創商品，是利用製作機內椅套剩餘的皮革及大島紬做結合，除了讓原本廢棄的素材循環再生，也賦予其新的價值。

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▲▼樂桃航空販售機上椅套皮革製成的限定商品，有零錢包、卡夾、鑰匙扣及收納包。（圖／樂桃提供）

今天起販售的商品共有4種，有零錢包、卡夾、鑰匙扣及收納包，商品利用柔軟的椅套皮革包覆質地細膩的大島紬內裡，兼具美觀及質感，全部都在「PEACH SHOP ONLINE」網站的各限量30個發售。

▲▼樂桃航空販售機上椅套皮革製成的限定商品，有零錢包、卡夾、鑰匙扣及收納包。（圖／樂桃提供）

樂桃表示，會持續透過「PEACH SHOP ONLINE」，與大家分享友善環境的各種原創商品，同時也會將吸引人的航點限定商品介紹給大家，希望這些商品都可以成為大家旅行中的好夥伴。

2019年10月1日起，樂桃航空已增開東京（成田）－奄美航線，而大阪（關西）－奄美航線也將於12月26日以一天往返一次的班數展開。