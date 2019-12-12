衝日本只要「新台幣500元」！　樂桃航空雙12超狂促銷：今晚9點開搶

▲樂桃航空12日晚間9點推出24小時限時促銷，最便宜單程新台幣500元就能飛。（圖／樂桃航空提供）

記者賴文萱／台北報導

樂桃航空推出雙12超低價、超快閃的24小時限時大促銷，機票最便宜單程只要新台幣500元起，就能飛日本大阪、東京、沖繩、札幌、仙台，來趟冬季日本小旅行。

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▲樂桃航空限時促銷，單程未稅新台幣500元起。（圖／翻攝自樂桃航空網頁）

樂桃航空24小時限時促銷

販售期間：2019年12月12日21:00〜12月13日20:59（台灣時間）

適用期間：2019年12月23日〜2020年2月8日

銷售資訊：https://www.flypeach.com/tw/um/specials/sale/sale_24hour?utm_medium=edm&utm_campaign=sale&utm_content=edm_tw

※適用出發日期、票價依各航線有所不同，敬請留意。

台北（桃園）－札幌（新千歲） 新台幣900元起

台北（桃園）－仙台 新台幣900元

台北（桃園）－大阪（關西） 新台幣500元起

台北（桃園）－沖繩（那霸） 新台幣600元起

台北（桃園）－東京（成田） 新台幣900元

台北（桃園）－東京（羽田） 新台幣900元

台北（桃園）－福岡 新台幣700元

高雄－大阪（關西） 新台幣600元起

高雄－沖繩（那霸） 新台幣600元

高雄－東京（成田） 新台幣700元