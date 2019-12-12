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衝日本只要「新台幣500元」！　樂桃航空雙12超狂促銷：今晚9點開搶

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▲樂桃航空公佈最新財報，已連續六年達成獲利目標。（圖／樂桃航空提供）

▲樂桃航空12日晚間9點推出24小時限時促銷，最便宜單程新台幣500元就能飛。（圖／樂桃航空提供）

記者賴文萱／台北報導

樂桃航空推出雙12超低價、超快閃的24小時限時大促銷，機票最便宜單程只要新台幣500元起，就能飛日本大阪、東京、沖繩、札幌、仙台，來趟冬季日本小旅行。

▲▼樂桃航空雙12促銷。（圖／翻攝自樂桃航空網頁）

請繼續往下閱讀...

▲樂桃航空限時促銷，單程未稅新台幣500元起。（圖／翻攝自樂桃航空網頁）

樂桃航空24小時限時促銷
販售期間：2019年12月12日21:00〜12月13日20:59（台灣時間）
適用期間：2019年12月23日〜2020年2月8日
銷售資訊：https://www.flypeach.com/tw/um/specials/sale/sale_24hour?utm_medium=edm&utm_campaign=sale&utm_content=edm_tw

※適用出發日期、票價依各航線有所不同，敬請留意。

台北（桃園）－札幌（新千歲）　新台幣900元起
台北（桃園）－仙台 　　　　　  新台幣900元
台北（桃園）－大阪（關西）　　新台幣500元起
台北（桃園）－沖繩（那霸）　　新台幣600元起
台北（桃園）－東京（成田）　　新台幣900元
台北（桃園）－東京（羽田）　　新台幣900元
台北（桃園）－福岡 　　　　　  新台幣700元
高雄－大阪（關西） 　　　　　  新台幣600元起
高雄－沖繩（那霸） 　　　　　  新台幣600元
高雄－東京（成田） 　　　　　  新台幣700元

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