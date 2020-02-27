印尼籍染疫看護「院外活動足跡曝」2/16-2/19曾搭捷運、火車、公車

記者洪巧藍／台北報導

新北家庭群聚案第一名被確認的8旬老翁（案27）住院期間的印尼籍看護也確認染疫，個案為30多歲女性，屬於非法外籍看護，除2/11~2/16期間照護案27之外，其後還去另一醫院接看護工作。中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，為釐清案32(外籍看護)於2月16日至24日間之活動史與接觸者，經衛生、警政單位密切調查個案活動軌跡發現，個案於上述期間曾多次搭乘公車、捷運等大眾交通運輸，並有多處公共場所活動史(如附件)，提醒曾於所列時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

▲公布案32活動軌跡。（圖／指揮中心提供）

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▲新冠肺炎案27家庭群聚關係圖。（圖／指揮中心提供）

針對案27群聚，截至目前已掌握接觸者801人，並採檢180人，其中5人陽性(案28至32)、159人陰性，其餘檢驗中。指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。