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PTT八卦版PO文「和平醫院封院」　警揪北科大碩士生造謠

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記者張君豪／台北報導

刑事局日前接獲有網友檢舉，知名社群平台PTT有一名ID：kkes0001網友2月11日涉嫌在批踢踢八卦版發文「剛剛看到說和平醫院為了防止SARS而封院了！！現在院內好多人在抗議抱怨，大家都好像被逼急了，現在該怎麼辦，急，下線等！」PO文標題和內容明顯違法，刑事局專責網路科技犯罪的偵九大隊受理後展開調查。

▲刑事局偵九大隊第二隊副隊長李明龍說明案情，警方查獲北科大一名碩士生散播和平醫院因疫情封院的謠言案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊第二隊副隊長李明龍說明查獲北科大一名碩士生散播和平醫院因疫情封院的謠言案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊第二隊副隊長李明龍說明案情，警方查獲北科大一名碩士生散播和平醫院因疫情封院的謠言案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北科大一名碩士生散播和平醫院因疫情封院的謠言案件，事後自己刪文並在網路上表達悔意。（圖／記者張君豪翻攝）

警方根據kkes0001網友發文IP，15日鎖定一名目前仍在台北科技大學就讀碩士班的蔡姓網友到案說明，蔡姓碩士生到案後坦承PO文，表示文章是自己虛構撰述，目的是為了在PTT八卦版PO文賺人氣，希望能透過過往SARS疫情和平醫院封院的歷史集合時事，想要讓大家推爆這則文章，沒想到因此觸犯傳染病防治法第63條，警方訊後函送台北地檢署偵辦。

▲刑事局破獲北科大一名碩士生透過網路PTT散播疫情假謠言案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲獲北科大一名碩士生散播和平醫院因疫情封院的假疫情案件，當時就有網友直接截圖檢舉。（圖／記者張君豪翻攝）

不過，該文一PO出立即遭其他網友撻伐、譴責，甚至有網友直接回應：「已經截圖向主管機關檢舉！」蔡姓碩士生11日上午10點也發文表達悔意：「發廢文發成這樣也太慘了吧、現在這情況還有什麼自救方法嗎？我是不是真的沒救？慘，可憐哪」、「接下來該怎樣就怎樣吧！自己造孽，只能勇敢面對，QQ」。

K姓網友惡傳和平醫院封院貼文被眾多網友罵爆！有網友還建議他：「把存款玲出來繳罰金！」「可憐哪！」「訓練抗壓性！」警方表示，違反傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」，最重可罰新台幣300萬以下罰金。

警方呼籲民眾不要隨意製造、散布或轉傳任何涉及傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，將依法速查嚴辦，違法者將面臨最高新臺幣300萬元罰金的刑責。另也請民眾全力配合政府相關防疫措施，相關資訊可上疾管署網站查詢最新公告內容。

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