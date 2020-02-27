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境外IP貼假疫情+韓電影聳動劇照　「尸體、保安」用語露餡

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記者張君豪／台北報導

又有網友亂傳假疫情資訊，警方獲報後追查，發現帳號登入IP均來自日本、美國，由於貼文使用「尸體」、「保安」等字眼，研判發文者應非本國人民，為特定不法人士刻意隱匿IP申辦帳號，惡意扭曲攻訐政府，企圖打擊我防疫士氣、製造民眾恐慌。

▲刑事局追查這些圖文謠言、發現都是大陸網均利用境外IP造謠。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大陸網民利用境外IP造謠，圖為南韓電影流感劇照，假疫情消息卻指稱是台北疫情爆發的景象。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局第二大隊接獲民眾舉報，表示有臉書帳號Jancom Chan從2020年2月24日22時33分起張貼：「求求大看看我 ，我就住在台灣，我所住的社區至少都有50例被感染了，政府上門不讓我們在網路上亂說，昨天在我們社區拖出去了兩三具尸體，我們都快崩潰了，我住在新北市，所說的都是真的，新北市警察來抓我啊，我們現在真的都不敢出門去上班，老闆也不相信我們這裡有這麼嚴重，求求大家看看我，陳時中這個垃圾根本在騙人！實際上逼著嚴重多了。」

▲刑事局追查這些圖文謠言、發現都是大陸網均利用境外IP造謠。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局追查這些圖文謠言、發現都是大陸網軍利用境外IP造謠。（圖／記者張君豪翻攝）

另外，還有「六叔是在屏東養青蛙，昨天送貨到屏東體育館，『保安』攔住不給進，說裡面在做大通鋪臨時醫院」等不實言論，偵二大隊副大隊長何明賢指出，兩則推文明顯使用大陸簡體字「尸體」、「保安」等台灣人不使用的字詞，確定為謠言，呼籲民眾切莫轉傳觸法。

▲刑事局追查這些圖文謠言、發現都是大陸網均利用境外IP造謠。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局追查這些圖文謠言、發現都是大陸網軍利用境外IP造謠。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局同時接獲另則推特（TWITTER）帳號「自由三体电台」於2月26日8時許張貼不實訊息：「轉推我現在急死了，家兄在台北殯葬處工作，昨晚收到總統府特別指令，在台北大巨蛋集合，處理掩埋因肺炎死亡者尸體。真的死了好多人，用怪手掩埋，成百上千尸體，被埋在未完工的大巨蛋體育場下面。這是家兄冒死傳回的相片，救救我們草民吧！幹！太可怕了」等關於台灣疫情不實內容。

刑事局偵二大隊獲報後立刻追查，發現上述帳號登入IP均來自日本、美國，警方研判發文者應非本國人民，為特定不法人士刻意隱匿IP申辦帳號，張貼虛偽、不實之言論，惡意扭曲攻訐政府，企圖打擊我國防疫士氣、製造民眾恐慌。

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