僅台灣記取SARS教訓？網曝關鍵：我們是孤兒...只能自立自強

▲為防疫，民眾隨時都戴著口罩。（圖／記者林敬旻攝）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，由於傳染人數眾多，造成各國民眾都人心惶惶。就有網友指出，這次新冠肺炎台灣非常警戒，但明明中港台都經歷過SARS危機，為什麼好像只有台灣記取歷史教訓？貼文一出立即引起網友熱議。

2003年3月13日，台灣爆發了第一起SARS病例，4月24日，和平醫院封院，上千人被隔離，直至疫情結束，台灣確診人數為346例，死亡人數包括11位醫務人員在內共73人，經濟損失高達395億，是台灣史上不可遺忘的傷痛。

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一名網友26日就在PPT上，以「為啥只有台灣會記取SARS的教訓？」為題PO文指出，「台灣以前SARS掛了很多人，還搞到封院，結果這次武漢肺炎（新冠肺炎）來襲，整個台灣都非常警戒，警戒緊張到破表，全世界第一也不為過。」更直言，過了這麼多年，中國仍然不重視醫療環境和預防，所以搞到7萬多人感染，且香港應該也是不太緊張，因此讓他十分懷疑，明明中港台都經歷過當年的危機，但怎麼看起來只有台灣有在怕？

▲網友發問，為什麼好像只有台灣記取SARS的教訓。（圖／翻攝自PTT）

PO文一貼出，許多網友紛紛在下面留言表示，「因為台灣人早就知道自己是孤兒」、「當年損失慘重，憑什麼不記取教訓？」、「我們賠不起啊」、「當年封院超可怕」、「話不要說這麼早，台灣接下來還有一堆關卡要過」、「公衛從來就不是中共的重點發展項目」、「SARS被搞之後只能自立自強」等等。

也有許多人質疑香港和日韓在此次新冠肺炎疫情反應過慢，或是防疫對策不完善。對此，有些網友也出來表示，「香港人民非常緊張，但政府不重視」、「香港人怕死，但上面不怕」、「SARS當年在日韓不太嚴重」、「韓國經歷過MERS這次還不警覺？」

▲韓國為目前疫情第二嚴重的國家。（圖／路透）