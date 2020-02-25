228連假好康！超商祭「限時5天」優惠　中熱拿第2杯1折、現煮咖啡30杯47折

▲各大超商228連假祭出優惠活動。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

近來全台雖受新冠肺炎（COVID-19）影響，不少民眾減少出門機率，但228連假即將開跑了，連續3天預計會有好天氣出現，看準此波民眾出游及宅在家商機，各大超商紛紛端出限時優惠活動，全家於明（26）日起至3月1日止，祭出APP商品預售優惠活動，其中，中杯單品熱拿鐵有第2杯1折優惠；另OK mart則是將從2月27日起至3月2日於雲端商城祭出現煮咖啡大杯美式、拿鐵30杯直接打47折優惠。

迎接228連假，全家將從明（26）日起至3月1日止，於全家APP商品預售推出咖啡及多款鮮食商品優惠，包括中杯單品熱拿鐵第2杯1折優惠，限量10萬組，會員限購5組；鹽蔥燒肉飯糰、燒肉牛五花烤飯糰買3送1；火腿起司蛋三明治、鮪魚沙拉夾心吐司、雞蛋沙拉夾心吐司等同享買3送1優惠，飯糰及吐司系列每款限量5000組，會員限購1組，提醒以上商品通通得在3月31日前兌換完畢。

▲OK mart於雲端商城祭出現煮咖啡大杯美式、拿鐵30杯47折。



另，OK mart於全台門市推出「春遊野餐趣」，多款商品如野餐必備茶飲，伊藤園、每朝、黑松等指定茶款以及糖餅點心等相關第2件只要6折起，且除實體店外，雲端商城OKmall也將於2月27日起至3月2日期間，祭出現煮咖啡大杯美式、拿鐵30杯47折，加碼再送會員點數1500點。