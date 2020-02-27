三重這家養生館「很不純」　複查嚴重違規當場遭「強制斷電」

▲市府複查三重這家色情養生館嚴重工安違規，當場給予斷電。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市三重區正義北路上一間「養生館」從108年10月起開業不到1週，經警察局三重分局於臨檢時查獲業者媒介按摩小姐與客人在包廂中從事性交易按摩服務，全案除依妨害風化罪嫌法辦，另函請市府各權責機關處置，並列為公安稽查優先執行目標，以展現掃除不法業者之決心。

108年11月6日由市府公共安全聯合稽查小組集結經發局、城鄉局、消防局、工務局、警察局及三重分局等單位實施聯合稽查，發現該場所違反建物安全規定，當場開罰新臺幣6萬元，並限期2個月內改善。

沒想到，26日市府公安小組再次複查該養生館，業者仍未改善，針對該養生館違規營業，並造成公安危害疑慮，市府公安小組場當場張貼「嚴重違規場所」紅單，予以店家進行斷電強制處分事宜。

三重分局分局長王文澤表示，為貫徹市長「安居三箭－新北三安大執法『治安、公安、交安』違法零容忍」的政策，將持續結合市府行政團隊力量投入打擊犯罪，針對影響治安及公安場所，只要查獲犯罪事證，即報請公安小組進行稽查，利用第三方警政清除「治安汙染源」。

三重分局也呼籲民眾倘發現違法經營色情等場所，立即打「110」向警方報案，也呼籲房屋所有人應避免將房子出租給不法分子，造成社會治安疑慮而損及自身權益。

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