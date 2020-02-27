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【廣編】實力媒體攜手歐銻銻娛樂　打造愛奇藝台灣站最佳數據成效

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【廣編特輯】

實力媒體與歐銻銻娛樂攜手合作 打造愛奇藝台灣站最佳數據成效（圖／業者提供）

圖、文／愛奇藝X實力媒體提供

2019年，愛奇藝台灣站在台代理商歐銻銻娛樂與實力媒體齊心合作的Yahoo原生廣告always-on campaign，榮獲Verizon Media BIC數位行銷大獎北亞區最佳數據策略金獎。得獎不僅是榮譽，對於在這一年裡執行91個行銷活動和超過100個IP內容，每日監測大量數據，詳細解讀剖析，並據以優化成效的執行團隊來說，更是一大實質鼓勵。

愛奇藝台灣站是最早進入台灣市場的OTT平台，每個月平均有20～30部不同類型且各具特色的IP內容，自與實力媒體開始合作以來，團隊一直以ROI為核心，與Verizon Media聯手進行超過880個受眾鎖定，產出超過400個廣告文案，歐銻銻娛樂市場營銷部資深經理張婷貽說，「不斷的創新文案撰寫和受眾鎖定嘗試，讓每一季度的成效都持續攀升」。

實力媒體整合企劃副總經理陳心慧表示，「實力媒體的核心價值ROI Agency，就是希望能將客戶的目標當作合作的唯一宗旨，此次與Verizon Media合作的Yahoo原生廣告長期專案，無論是成本、品質抑或是不斷的嘗試不一樣的受眾鎖定，都是為了讓愛奇藝台灣站能在台灣OTT平台百家爭鳴之下，有最佳的成績及吸引對的人進站來觀看，也因此得到了這次Verizon Media BIC數位行銷大獎北亞區最佳數據策略金獎。」

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