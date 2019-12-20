台灣第一雙金獎　陽獅媒體集團2019再創高峰

圖、文／陽獅集團提供

2019年，陽獅媒體集團喜訊連連，不僅旗下Starcom星傳媒體、Zenith實力媒體兩大品牌頻頻在各大比稿中告捷，用心為客戶打造的好作品也得到國際獎項的肯定，陽獅集團在具業界指標地位的《Campaign》Agency of the Year亞太地區年度最佳代理商評選中，更一舉拿下台灣最佳媒體代理商及大中華區最佳企業文化雙金獎，堪稱2019年度台灣媒體代理商集團中的最大贏家。

由陽獅媒體集團執行長張明玲親自領軍的台灣陽獅媒體集團代表團隊，在《Campaign》Agency of the Year亞太地區年度最佳代理商評選中，喜獲雙金殊榮。左圖：星傳媒體榮獲大中華區最佳企業文化金獎。右圖：實力媒體第三度獲得台灣最佳媒體代理商金獎。

▲「此等『雙金』的肯定與殊榮，正是台灣陽獅媒體集團在不斷的變革與拓展中最佳的成功寫照，」年中帶著令人驕傲的成績單榮陞集團執行長的張明玲說，「當企業在追求規模成長時，能同時兼顧全面且均衡的質量發展以及優質企業文化，實屬不易。」



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Zenith實力媒體 台灣唯一「三金」媒體代理商

近五年內拿下三面台灣最佳媒體代理商金獎，實力媒體「第一名」的「實力」有目共睹。以The ROI Agency定位為核心，整合最優秀的人才和最完整的陽獅集團資源，運用策略與創意為客戶創造更佳的投資成效，是實力媒體一路走來始終如一的承諾與堅持。一年來，實力媒體不僅在本業上先後斬獲GSK、新光三越、迪士尼、輝瑞等重量級客戶，更跨越媒體代理商角色，出色地完成了福斯電視網數位影音廣告亞太華文市場發展評估、美芯研時尚妝感彩染快閃店等專案。「無論是商業轉型顧問、趨勢分析這類大哉問的顧問案，或是要鉅細靡遺地兼顧美觀與實用的店面設計，我們都有最棒的專業團隊可以為客戶做到最好。」提到團隊，實力媒體總經理楊靄雲總是有掩不住的驕傲，尤其今年度台灣實力媒體的雀巢團隊在全球Zenith ROI Excellence Awards中拿下最佳campaign金獎，這份堪稱世界第一的榮譽，更讓她興奮不已，「從來自歐美、中國的強力競爭者手中贏得這個獎項，充分展現了The ROI Agency的極致肯定與榮耀。」

▲《Campaign》Agency of the Year的年度最佳代理商評選素為業界最具挑戰及公信力的獎項，台灣實力媒體不斷自我突破，向更高的目標挑戰，在五年內拿下三面最佳媒體代理商金獎。

對台灣實力媒體來說，閃耀的第三面金獎不只代表了榮譽，更包含了深刻的意義。「2019是台灣實力媒體成立的20週年，20歲對一個人和一家公司，都是非常重要的里程碑，在這二十有成的一年再度得金，證明我們以ROI為本、不斷追求創新的方向是正確的！」楊靄雲總經理說，「每一位不斷突破自我的實力同仁，以及在背後給予實力最即時最完善支援的集團專業團隊，還有每位願意和我們一起挑戰開創未來的客戶，都是這面金獎不可或缺的一分子，我謹代表台灣實力媒體感謝大家。」

▲以「堅強實力20有成 再造巔峰」為名的台灣實力媒體20週年晚會，邀請歷任領導者，包括李志恆、王秀珍等創始元老到場，與現任陽獅媒體集團執行長張明玲、實力媒體總經理楊靄雲暨全體同仁一同見證實力媒體的成長。



Starcom星傳媒體 台灣唯一最佳企業文化金獎

擊敗中港強力競爭者，為台灣榮獲第一面大中華區最佳企業文化金獎的星傳媒體，一向以Human Experience Company為業界所熟知。「雖然知道，卻很少有人能解釋什麼是Human Experience Company，」星傳媒體總經理李姿韻微笑著說，「我們不希望它只是提案或比稿時的策略，必須將Human Experience落實在星傳媒體的日常，深植在星傳人的每一個呼吸和脈搏裡。」語調雖溫婉，神情中卻帶著不可動搖的堅定。

▲深刻認同星傳媒體理念並主動落實執行的主管群，是推動四大方案、塑造台灣星傳金獎企業文化的最佳推手。

但企業文化並非一朝一夕所能形成，於是星傳媒體的整個2019年馬不停蹄，忙碌得超乎想像。自年初起，星傳媒體的領導團隊以個人優勢為基礎，提出以達爾文、哥倫布、賈伯斯及德蕾莎修女為名的四大人本方案，設計一系列的Human Experience，不僅從各項活動體驗中凝聚全公司的共識，更發揮星傳的力量，將陽獅集團的創新思維和方案主動分享給客戶，讓客戶品牌和我們一起成長。「等於每個人都要負責兩份工作，一份為客戶，一份為星傳，」回憶起辛苦的過程，星傳媒體總經理李姿韻仍然感到十分不捨，「但團隊卻在完美執行四大星傳方案的同時，把客戶的提案和執行做到比以往更好！」在這一年裡，星傳媒體為麥當勞企劃的《1+1 IG小劇場》入圍亞太地區MMA Smarties的Most Engaging Mobile Creative獎項，IKEA《厲害了 我的窩》也得到大中華區艾菲實效獎的肯定，比稿更是連連告捷，先後拿下Mondelez、New Balance、保樂力加、燦坤、Sisley、費列羅等重要客戶，成績斐然。

「星傳媒體一直以來的核心信念就是以人為本，這次奪得《Campaign》大中華區的Best Culture金獎，成為目前台灣唯一贏得此殊榮的代理商，更是完美闡述了星傳的公司定位，」李姿韻說，「我們相信代理商最大的資產就是人，所以我們鼓勵並協助員工發揮自己的優勢，甚至將此優勢與公司的目標結合，再透由所有員工齊心合作，達成目標之餘，也讓星傳人在過程中更堅定對公司的認同與凝聚力！這獎是屬於所有曾經與現在為星傳付出過心力的星傳人，是你們一起創造了星傳獨特的文化。」對台灣星傳媒體而言，這面金獎只是個開始，李姿韻總經理充滿信心地說，「而我們也相信公司文化是帶領所有員工面對未來艱鉅挑戰、並讓星傳成長的最大武器！」不僅《Campaign》大中華區奪金，台灣星傳同時也在全球星傳的HX Awards Culture項目榮獲銀獎，優質的企業文化贏得了來自network內外的雙重肯定。

▲家庭是每個人生命中非常重要的experience之一，星傳媒體帶領同仁探索不同的新體驗，也鼓勵同仁的家族成員積極參與，一同創造更深刻的體驗及回憶。圖為2019年星傳媒體闔家體驗日大合照。

陽獅媒體集團執行長張明玲也大為讚許星傳這一年的努力，她說：「獲得這個獎項真的很不容易，競爭對手來自台灣、香港、中國三地，更廣含創意、數位、公關等各種型態的代理商！」張明玲強調，「但我始終認為，台灣具有深厚的文化底蘊及人文特色，一個成功的企業應該同時將此優質特色深植在企業文化中。我們多年來堅持屬於台灣星傳獨特的Human Experience特質，在此次榮得最佳企業文化的國際大獎中，得到最佳證明及肯定，進一步也體現了台灣的文化軟實力。」

