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快訊／鍾南山：肺炎「不一定發源中國」　有信心4月底基本控制疫情

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▲鍾南山。（圖／翻攝自央視）

▲鍾南山談疫情。（圖／翻攝自央視新聞）

記者劉亭／綜合報導

廣州市政府今(27)日舉辦疫情防控記者會，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山出席表示，「根據我們團隊在傳統模型基礎上加上影響因素，國家強力干預和春節後的回程高峰消除後，預測高峰應該在2月中接近2月底。到了2月15日，數字果然下來了。我們更接近國外權威的預測值。我們有信心，四月底基本控制」。

鐘南山表示，在預防方面，目前也整理出了多組治療方案。一些重要的治療方案病毒轉移的時間都是在5-7、8天，不會超過10天。「我們初步觀察磷酸氯喹的治療效果好一些，但是還有待觀察。接下來會進行認真的對照實驗」。鍾南山也指出，對疫情的預測首先考慮中國，現在國外出現一先狀況，「疫情首先出現在中國，疫情不一定發源在中國。」

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,疫情（圖／翻攝自微博）

▲新冠肺炎（圖／翻攝自中國新聞周刊微博）

鐘南山，現在的問題，中國的增加的病例已經過多國外增加的病例。國外比較突出的是韓國，伊朗和意大利，可能中國的一些做法有一些啟發。所以這週末將應應邀向歐洲呼吸學會做一個影像報告。這是人類的病，不是國家的病。所以廣州和哈佛大學，多倫多大學有臨床試驗的藥品已經寄來了。也很感謝企業，包括恆大，幫助聯繫和哈佛大學的溝通。

鐘南山在會上表示，這次暴露的缺點，「我們CDC（疾控中心）的地位太低了，只是個技術部門，CDC的特殊地位並沒有得到足夠重視」。

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