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高中談感情太早…狠心女教唆男友「一刀刺死母」！2人「獲父原諒」判決出爐

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記者許宥孺、陳羿妏／高雄報導

高雄鄭姓女子因為母親認為「高中交男友太早，極力阻止她的感情事」，心生不滿便教唆男友進行報復，趁母親買完菜返家的路途中刺頸攻擊，造成鄭母當場血流不止當場身亡。日前橋頭地院審理出爐，韓男被依殺人罪，判處有期徒刑13年8個月，褫奪公權7年；鄭女則被依共同對於直系血親尊親屬犯殺人罪，判處有期徒刑15年6個月，褫奪公權8年。

鄭女13歲就透過網路聊天結識韓男，雙方情纏7年，直到1年多前才正式交往，打算2020年2月步入禮堂。不過，由於鄭女是家中獨生女，被雙親視為掌上明珠、愛護有加，所以鄭母一見韓男整天無業在家上網，不僅極力反對2人交往，還曾出言嘲諷韓男外型「又黑又小」，種下殺機。

▲▼高雄女傳訊弒母「機車要藏好」！認了教唆男友　父哭整晚不相信。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲女子不滿感情事被母親阻止，竟與男友密謀殺人。（圖／翻攝自當事人臉書）

命案發生於2019年7月13日上午8點，鄭女偕同母親到大社果菜市場買菜，然而卻遭韓男埋伏行刺，持水果刀插進左頸，當場身亡。行兇後，韓男騎車逃逸，還不忘拉著鄭女私奔，但短短3小時後就在男方楠梓區住處落網。

起初鄭女聽到聽到母親死訊，當場崩潰痛哭，一度讓外界以為她事前毫不知情，但隨著細節一步步曝光，也讓外界跌破眼鏡，檢警查閱2人手機對話紀錄，發現鄭女不僅在案發前數度通報母親行蹤，還叮囑韓男「要把機車藏好」，懷疑小倆口早有預謀，還一度想刪除對話紀錄，因此案發當天緊急將鄭女轉列殺人案共犯，向法院聲請羈押，橋頭地院認為，2人有逃亡、湮滅證據及串證之虞，裁定羈押禁見。

▲大社凶殺案現場 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲大社果菜市場凶殺案。（圖／記者洪靖宜翻攝）

法官認為，韓男與鄭女始終坦承犯行，並且寫悔過書向被害家屬道歉，能知錯悔改，不過韓男礙於經濟能力，目前尚未與被害家屬達成賠償，而鄭父當庭也明確表示，不希望2人受到無期徒刑甚至死刑的判決，願2人能早日回到社會，做出對社會有貢獻的事情。

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