客人阿姨「介紹正妹獨生女」　單身哥曝超悲下場！網笑暈：根本騙禮金

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

客人阿姨「介紹超正獨生女」　單身哥曝超悲下場！網笑暈：根本騙禮金

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼客人阿姨「介紹超正獨生女」　單身哥曝超悲下場！網笑暈：根本騙禮金（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲原PO至今還是單身！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

愛情還沒開始，怎麼就結束了？！一名男網友悲情表示，一位女客人說要介紹女兒給原PO認識，殊不知從此沒下文，幾個月後，阿姨又出現了，這次還多帶一盒喜餅，笑呵呵直呼，「我女兒要訂婚了」，比悲傷更悲傷的故事，引發網友歪樓，「阿姨套路很深唷！用這種方式賺紅包！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》哀怨透露，常常客人都會客套一句「幫介紹女朋友」，不過每次都被放鳥。幾個月前，一位客人阿姨也熱情直呼，要介紹她的獨生女認識一下，之後一樣沒下文，「直到今天突然拿這盒喜餅給我…」

請繼續往下閱讀...

正當原PO錯愕不已時，阿姨滿面春風告知，「我女兒要訂婚了！這個餅請你吃，記得那天來讓阿姨請…」原PO露出尷尬笑容，內心卻是不斷淌血，「阿姨你怎麼可以欺騙我的感情？虧我還很認真的等你介紹你漂亮女兒給我，為何要讓我充滿期待又讓我失望落空！」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼客人阿姨「介紹超正獨生女」　單身哥曝超悲下場！網笑暈：根本騙禮金（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網笑暈直呼，阿姨根本騙禮金！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

原PO悲嘆，「我真的該出席這場訂婚宴嗎？」超爆笑文章上線後，掀起大批網友歪樓笑虧，「騙禮金的」、「去見見你無緣的妻子和孩子們也好」、「太悲劇了吧…追阿姨好！」、「可以去搶婚啊！」、「客套話聽聽就好，包含來讓阿姨請這句，你別笨笨的真的跑去就尷尬了」、「我結婚餅也用這家」、「可以對伴娘下手」、「別難過，阿姨遇到每個帥哥都會這樣說，下次換你用喜帖炸回去」。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

ET快訊
快訊／新冠肺炎紓困條例立院二讀！　「防疫照顧假津貼」未入法
兒童口罩購買放寬！不限單雙號、每次最多可持3張健保卡代購
快訊／再增1例新冠肺炎！案27孫子確認感染　國內累積31例
LIVE／血友病童母子一採結果今出爐　指揮中心最新說明
姐，我不想死！武漢萬家宴掀「恐懼旋渦」…居民揭真相：百年傳統
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學測數學1.4萬人滿級分！眼尖網抓「選填A題」一算崩潰：根本國小程度

「路痴」女友真這麼可愛？4個讓男生無法自拔的原因

明日開學！美女急診醫師田知學親授「防疫4妙招」...要小孩戴口罩太困難

慵懶柴神還原《哆啦A夢》！　名字卻讓網友笑噴：跑錯棚啦

遊客逛鳥園突遭八哥追喊：戴口罩！　「防疫小尖兵」網友讚翻

網瘋傳「假腳涼鞋」狂喊可怕！內行人痛揭真相：沒同理心...網友學到一課

血友病童24小時「炫風返台」　護理師現身公布「任務流程」

228好去處！南部三大溫泉「泡湯、露營一次玩」　再賞U型谷、瀑布美景

豬價創10年新低「還要從巴拿馬進口」　農委會：16年來沒有輸台過

義大利新冠肺炎229人確診6死亡　指揮中心提升旅遊建議至「警示」

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

破水後心跳不穩！改緊急剖腹產　歷經流產、試管...她見寶寶秒淚崩

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

防新冠肺炎！「搭飛機」必注意6件事　酒精托運不超過2公升、選靠窗座位

貪食汪見餅乾「口水瀑布」洩洪 才剛吃飽...飼主笑：是有多餓啦

血友病童24小時「炫風返台」　護理師現身公布「任務流程」

228好去處！南部三大溫泉「泡湯、露營一次玩」　再賞U型谷、瀑布美景

豬價創10年新低「還要從巴拿馬進口」　農委會：16年來沒有輸台過

義大利新冠肺炎229人確診6死亡　指揮中心提升旅遊建議至「警示」

兒童口罩購買放寬！不限單雙號、每次最多可持3張健保卡代購

快訊／再增1例新冠肺炎！新北父子染疫再傳孫子　國內累積31例

又有「8名居家檢疫亂跑」各罰1萬　台北市衛生局累計開罰65人！

第1位進入NASA重要會議室的女性！凱薩琳強森逝世享嵩壽101歲

客人阿姨「介紹正妹獨生女」　單身哥曝超悲下場！網笑暈：根本騙禮金

未到彰化縣府教育處報到「隨班附讀」　台商子弟被請出校門

林俊憲喊話台商：清明節這次沒回來　祖先一定會諒解你

血友病童24小時「炫風返台」　護理師現身公布「任務流程」

中職／兄弟開幕戰先發未定　開季洋投都扛先發出賽

228好去處！南部三大溫泉「泡湯、露營一次玩」　再賞U型谷、瀑布美景

東京街頭免費發口罩！少女穿小鹿布偶裝...喊：來自武漢的報恩

快訊／新冠肺炎紓困條例立院二讀！　「防疫照顧假津貼」未入法

中職／桃猿主場美食街推陳出新　米其林一星美味進駐

豬價創10年新低「還要從巴拿馬進口」　農委會：16年來沒有輸台過

義大利新冠肺炎229人確診6死亡　指揮中心提升旅遊建議至「警示」

台股盤中由黑翻紅　收盤小漲5點收復11,500點　

生活熱門新聞

血友病童母子搭機回台！父親說話了

潛伏期長達27天才確診　前SARS指揮官：現在沒旅遊史完蛋啦

網算數學學測「選填A題」崩潰：根本國小程度

26家廠商組「口罩國家隊」秘密基地曝　120人拚60條產線

今飆30度兩波變天　「下周冷空氣南衝可能個位數低溫」

血友病童母子　住進負壓隔離病房

3月瘋媽祖照常vs.停辦　專家3建議

藥局買口罩　開袋噴出「刺眼夕陽光」

他問：口罩變好買了？一票網同感

旅遊疫情建議「第一、二級」國家返台也自主管理

血友病童母子駛出　直達醫院檢疫

網瘋傳「假腳涼鞋」喊可怕！內行人痛揭真相

19例讓政府狂抓白牌　同業司機崩

葉金川：比起SARS我更怕新冠病毒

更多熱門

相關新聞

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

輔仁大學一名21歲游姓女大生不滿他系的侯姓男大生的追求過程，氣得在網路論壇以「癡漢」為題PO文，大嗆「魯太久會成為變態」，讓侯男覺得沒發生過的事根本是「幻想文」，氣得直接提告。新北地院審理後，依散布文字誹謗罪，判游姓女大生拘役30日，可易科罰金、上訴。

5個最想脫離單身的時刻

5個最想脫離單身的時刻

真人月老！朋友全脫單　他：我自帶靈氣？

真人月老！朋友全脫單　他：我自帶靈氣？

《單身動物園》選擇眼瞎還是龍蝦

《單身動物園》選擇眼瞎還是龍蝦

冷血男偷阿姨獒犬　電鋸分屍切半

冷血男偷阿姨獒犬　電鋸分屍切半

關鍵字：

客人阿姨獨生女單身喜餅禮金

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

謝和弦被爆「前女友是成語蕎」！煽情告白曝：妳讓我欲死欲仙

王陽明女兒「氣質中文名」網狂推

血友病童母冷笑吐心聲　揭幕後黑手

血友病童母子搭機回台！父親說話了

《迫降》金正鉉曾對少時徐賢擺臭臉：錯就是錯

吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！

百萬人瘋媽祖遶境！靈媒「34字戳破盲點」

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

隋棠1歲兒摔下1.3m高床「鎖骨斷成兩截」！

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

謝和弦「吞點燃的火柴」2分鐘失控片嚇壞網

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面