客人阿姨「介紹正妹獨生女」　單身哥曝超悲下場！網笑暈：根本騙禮金

▲原PO至今還是單身！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

愛情還沒開始，怎麼就結束了？！一名男網友悲情表示，一位女客人說要介紹女兒給原PO認識，殊不知從此沒下文，幾個月後，阿姨又出現了，這次還多帶一盒喜餅，笑呵呵直呼，「我女兒要訂婚了」，比悲傷更悲傷的故事，引發網友歪樓，「阿姨套路很深唷！用這種方式賺紅包！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》哀怨透露，常常客人都會客套一句「幫介紹女朋友」，不過每次都被放鳥。幾個月前，一位客人阿姨也熱情直呼，要介紹她的獨生女認識一下，之後一樣沒下文，「直到今天突然拿這盒喜餅給我…」

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正當原PO錯愕不已時，阿姨滿面春風告知，「我女兒要訂婚了！這個餅請你吃，記得那天來讓阿姨請…」原PO露出尷尬笑容，內心卻是不斷淌血，「阿姨你怎麼可以欺騙我的感情？虧我還很認真的等你介紹你漂亮女兒給我，為何要讓我充滿期待又讓我失望落空！」

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▲網笑暈直呼，阿姨根本騙禮金！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

原PO悲嘆，「我真的該出席這場訂婚宴嗎？」超爆笑文章上線後，掀起大批網友歪樓笑虧，「騙禮金的」、「去見見你無緣的妻子和孩子們也好」、「太悲劇了吧…追阿姨好！」、「可以去搶婚啊！」、「客套話聽聽就好，包含來讓阿姨請這句，你別笨笨的真的跑去就尷尬了」、「我結婚餅也用這家」、「可以對伴娘下手」、「別難過，阿姨遇到每個帥哥都會這樣說，下次換你用喜帖炸回去」。

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