單騎環島女摔傷！警伸援手助就醫　韓籍男友讚台灣警「棒！」

▲女騎士摔車倒地，造成臉部及手腳多處擦傷，巡邏員警主動關切協助。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一對年輕男女自行車騎士，規劃環島自行車自助旅行，日前來到台九線242公里大富橋南端其中女騎士不慎摔傷，正當慌亂無助之際，當地員警主動上前關切並伸援手協助就醫治療，所幸送醫診療後並無大礙，同行籍男友盛讚台灣警察是人民最大的依靠。

鳳林分局大富派出所警員蔡坤霖、何恩鵑擔服轄區巡邏勤務，行經台九線242公里大富橋南端，發現有二位自行車騎士站立路旁神色焦急慌張無助直覺有異，立即停車並上前關心詢問。

▲員警安排男性騎士先到警所內等女友診療後會合。

經了解二位騎士是自助旅行者，台北整裝後一路南下至台九線大富橋時，其中女騎士因閃避路旁水溝蓋不慎摔車倒地，造成臉部及手腳多處擦傷，而男騎士又為韓籍人士不善中文，二人人生地不熟只能呆立路旁，眼神焦急無助的望著過往的人、車，還好員警及時發現，一邊報請勤指中心轉報救護車到場救護一邊安撫二人情緒，在救護車到場後立即護送鳳林榮民醫院救治，二人騎用自行車則由員警協助帶返派出所暫時安置。

員警表示，經過醫院檢查，女騎士除手腳多處擦傷外沒有其他嚴重傷勢，完成傷口護理包紮後，返回派出所與韓籍男騎士會合，二人非常感謝員警及時又溫馨的援助，覺得台灣寶島除了風景優美外，也深刻感受到台灣警察熱心援助的溫暖雙手，表示返國後一定會向親友宣揚台灣警察除了維護治安工作外，溫暖雙手也是民眾最信賴的依靠，二人在對員警深深道謝後騎上自行車繼續未完的旅程。

►腦公！你不可以賴帳喔