　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友突檢查出癌末「2月後病逝」　熟悉白影坐床沿探視...她默唸一句哭慘

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 哭泣。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO回憶起傷心往事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

「為了他，我足足花了快8年才走出傷痛。」一名女網友在臉書上娓娓道出她和過世男友的故事，原來多年前男友無預警地被檢查出癌末，短短2個月就離開她，令她超心碎。不過就在喪禮之後，某日晚上她竟看到熟悉的白影出現在房間，推測應該是男友放心不下來探望。貼文一出，網友們紛紛鼻酸替她打氣。

一名女網友在臉書「靈異公社」中分享10年前的故事。她表示當時自己有個交往快1年的男友，兩人相差1歲，很珍惜彼此感情，雖然他們沒有同居，但只要放假時就會到彼此的家中相聚。

請繼續往下閱讀...

沒想到好景不常，某日她突然接到男友媽媽的電話，對方說男友現在正在住院，還哭著要她趕快到醫院。「不是2天前才碰面嗎？」原PO心想事態嚴重，下班後就直接趕往醫院，到場發現男友已經是沒有意識的狀態。

原PO問男友媽究竟是什麼回事，媽媽才說前幾日兒子突然在家昏倒，送醫檢查後才發現竟已是肝癌末期。原PO不敢相信，表示明明前一日才和男友通過電話，但媽媽表示，兒子是不想讓她傷心才閉口不談的。

「我真的不相信好好的一個人怎麼說倒下就倒下......。」原PO說，那天之後，每隔2、3天她都會去醫院陪男友說話，就這樣持續了2個月，但對方都是沒有意識的，還漸漸瘦成皮包骨的樣子。

▲醫院,病人,病床（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男友一病不起。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

某日，男友媽突然打電話給原PO說兒子醒了，她隨後立刻奔往現場，男友一見到她卻是先道歉，「老婆妳來了啊！對不起讓妳擔心了。」原PO強忍著淚水，鼓勵男友一切都會慢慢好起來，無奈對方過了一會兒就說累了想睡，她也承諾隔日會再來陪伴。

怎料，原PO回家後，當晚就接到男友離世的消息，「那種痛是痛到眼淚都流不下，只是坐著發呆，身體不斷抖動心碎了。」

她表示，辦完喪事後的2個月，某天晚上她睡到一半時，突然感覺到肩膀有股冰涼的氣息。她隨即睜眼，卻發現身體動不了，眼前還出現一個白影坐在她的床沿，白影的手似乎正放在她的肩上。

原PO定睛一看，覺得眼前枯瘦的手相當眼熟，推測應該是男友來看她了，心中便默唸「是不是你來看我了？放心我會好好照顧自己。」神奇的是，唸完之後白影就漸漸消失了，「我起身坐著，那夜我哭慘了。」

▲▼ 原PO看到白影坐在床沿 。（圖／翻攝自靈異公社）

▲原PO正是在這個房間看到白影。（圖／翻攝自靈異公社）

原PO感嘆，男友走的時候還不到23歲，不解老天為何要開這種玩笑，而她則是花了足足8年才走出傷痛，這篇文章她更是哭著打完的。

貼文一出，網友們紛紛鼻酸表示，「勇敢又專情的女孩，加油」、「這種痛我能體會，一起加油」、「加油往前看，他會希望你幸福的」、「帶著他的愛好好照顧自己」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

ET快訊
同事近期有出國！北市女發燒猝死疑染新冠肺炎..生前曾接觸過入
已跟媽祖上香稟告延期！顏清標讚陳時中「是防疫專家」：我不是遶
中央流行疫情指揮中心調升一級開設　陳時中任指揮官
南韓全州再爆公務員身亡悲劇！生前負責防疫工作「每天加班到10
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

民航局長林國顯代理桃機董座　接手第三航廈案「讓設施趕上運量成長」

奇美醫學中心率先C肝治癒捐肝　成功活體肝臟移植

新冠肺炎影響！全台「媽祖遶境異動」懶人包這裡看…鎮瀾宮上香稟告大甲媽延期

響應防疫！　台南正統鹿耳門聖母廟農曆媽祖壽誕大型活動期延

回應「台口罩禁令」...新加坡竟「整條生產線移回」！網驚呆：太聰明了

埃及聖䴉「激增至3000巢、8000隻」囂張侵佔全台棲地　專家怒拼2絕招消滅

甜點師傅為癌末父圓夢　點心坊百岳人生攝影展邀您共賞

「疫情往家庭群聚發展」　施文儀建議：戴口罩時機從一不三要改為一不四要

「體恤民情，疼惜市長」桃園龍德宮8天7夜遶境　改坐車縮短為6天

已跟媽祖上香稟告延期...顏清標讚陳時中「防疫專家」：我不是遶境專家

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

16歲亡兒器捐！受贈者暖心回禮　「泰迪熊藏心跳聲」爸聽見秒淚崩

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

懶惰癌必看！網紅實測清潔絕招 她垃圾袋套頭遭打槍：都一樣快

越戰震撼遺跡！擊敗美的地下村落　體驗地洞躲子彈、探險古芝地道

民航局長林國顯代理桃機董座　接手第三航廈案「讓設施趕上運量成長」

奇美醫學中心率先C肝治癒捐肝　成功活體肝臟移植

新冠肺炎影響！全台「媽祖遶境異動」懶人包這裡看…鎮瀾宮上香稟告大甲媽延期

響應防疫！　台南正統鹿耳門聖母廟農曆媽祖壽誕大型活動期延

回應「台口罩禁令」...新加坡竟「整條生產線移回」！網驚呆：太聰明了

埃及聖䴉「激增至3000巢、8000隻」囂張侵佔全台棲地　專家怒拼2絕招消滅

甜點師傅為癌末父圓夢　點心坊百岳人生攝影展邀您共賞

「疫情往家庭群聚發展」　施文儀建議：戴口罩時機從一不三要改為一不四要

「體恤民情，疼惜市長」桃園龍德宮8天7夜遶境　改坐車縮短為6天

已跟媽祖上香稟告延期...顏清標讚陳時中「防疫專家」：我不是遶境專家

為何路跑該停辦？醫親曝「萬人體液交換」恐怖現場…感染途徑曝光

少女呆坐4樓陽台欲輕生　警「箭步熊抱救命」…她痛哭用頭猛撞牆

東京奧運「延期一年」！IOC成員曝「若改時間or取消」最慘後果…日本挫在等

中職／樂天桃猿元年 年度口號 「Rock You Ten」目標4連霸

影／防疫中心一級開設　蔡英文：國際疫情嚴峻決定超前部署

「沒有法師敢來做法事」北市女離奇死亡　家屬泣訴：有新冠疑慮為何拖5天

新冠肺炎疫情重挫業績　台灣及香港Jamie’s Italian結束營業

買方想撿便宜、屋主信心動搖　2月中古屋交易「沒想像中慘烈」

快訊／北市提升為「一級開設」　柯文哲擔任指揮官

重災區大邱「病床不夠」…南韓總理坦承沒準備好　文在寅被罵爆

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

生活熱門新聞

即／大甲媽祖遶境「延期」！

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

整年僅10天沒進醫院！住院醫師爆氣揭2點

確診看護臉書直播　醫院資訊全暴露

台中司機狂丟包裹飛下車：檢查清楚！　女店員蹲地撿起

今高溫降10度雨區曝！連假天氣出爐下周濕冷降雨更明顯

求救！高三女困湖北「不想放棄台大」　母淚：我害了她

波蘭旅客攜4000片　遭台北海關全數沒收

北東明高溫掉7°C！228連假天氣懶人包

快訊／白沙屯拱天宮：進香暫緩、延期

電話傳來「我是爸啊」她秒當機　詐騙男羞愧道歉

確診印尼看護2醫院趴趴走　抖音直播高調洩密

拚縮短檢驗時間！國衛院開發快篩試劑

純度99%！中研院成功合成「公克級」瑞德西韋

更多熱門

相關新聞

單騎環島女摔傷警助就醫　韓男友盛讚台灣警

單騎環島女摔傷警助就醫　韓男友盛讚台灣警

一對年輕男女自行車騎士，規劃環島自行車自助旅行，日前來到台九線242公里大富橋南端其中女騎士不慎摔傷，正當慌亂無助之際，當地員警主動上前關切並伸援手協助就醫治療，所幸送醫診療後並無大礙，同行籍男友盛讚台灣警察是人民最大的依靠。

祖墳被人插釘子毛翻！風水師搖頭：要換掉

祖墳被人插釘子毛翻！風水師搖頭：要換掉

男友手一碰秒預測…她隔天見紅

男友手一碰秒預測…她隔天見紅

男友媽突打視訊來　目的讓他無言

男友媽突打視訊來　目的讓他無言

阿祖頭七「小叔公沒回來不能封棺」　2天後發生神奇事

阿祖頭七「小叔公沒回來不能封棺」　2天後發生神奇事

關鍵字：

靈異公社男友肝癌

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

即／大甲媽祖遶境「延期」！

長太像被相中！《鬼媽媽》金泰希女兒是男生

Keanna崩潰「狂吞30顆安眠藥」傳給謝和弦！他曝對話紀錄再嗆

即／北市女發燒1天亡！家屬痛訴

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

整年僅10天沒進醫院！住院醫師爆氣揭2點

確診看護臉書直播　醫院資訊全暴露

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

台中司機狂丟包裹飛下車：檢查清楚！　女店員蹲地撿起

台北女發燒1天亡！檢警：無出國史

檢疫頻失聯　侯友宜怒：自費隔離

更多

最夯影音

更多
記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎
趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面