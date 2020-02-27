男友突檢查出癌末「2月後病逝」　熟悉白影坐床沿探視...她默唸一句哭慘

▲原PO回憶起傷心往事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

「為了他，我足足花了快8年才走出傷痛。」一名女網友在臉書上娓娓道出她和過世男友的故事，原來多年前男友無預警地被檢查出癌末，短短2個月就離開她，令她超心碎。不過就在喪禮之後，某日晚上她竟看到熟悉的白影出現在房間，推測應該是男友放心不下來探望。貼文一出，網友們紛紛鼻酸替她打氣。

一名女網友在臉書「靈異公社」中分享10年前的故事。她表示當時自己有個交往快1年的男友，兩人相差1歲，很珍惜彼此感情，雖然他們沒有同居，但只要放假時就會到彼此的家中相聚。

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沒想到好景不常，某日她突然接到男友媽媽的電話，對方說男友現在正在住院，還哭著要她趕快到醫院。「不是2天前才碰面嗎？」原PO心想事態嚴重，下班後就直接趕往醫院，到場發現男友已經是沒有意識的狀態。

原PO問男友媽究竟是什麼回事，媽媽才說前幾日兒子突然在家昏倒，送醫檢查後才發現竟已是肝癌末期。原PO不敢相信，表示明明前一日才和男友通過電話，但媽媽表示，兒子是不想讓她傷心才閉口不談的。

「我真的不相信好好的一個人怎麼說倒下就倒下......。」原PO說，那天之後，每隔2、3天她都會去醫院陪男友說話，就這樣持續了2個月，但對方都是沒有意識的，還漸漸瘦成皮包骨的樣子。

▲男友一病不起。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

某日，男友媽突然打電話給原PO說兒子醒了，她隨後立刻奔往現場，男友一見到她卻是先道歉，「老婆妳來了啊！對不起讓妳擔心了。」原PO強忍著淚水，鼓勵男友一切都會慢慢好起來，無奈對方過了一會兒就說累了想睡，她也承諾隔日會再來陪伴。

怎料，原PO回家後，當晚就接到男友離世的消息，「那種痛是痛到眼淚都流不下，只是坐著發呆，身體不斷抖動心碎了。」

她表示，辦完喪事後的2個月，某天晚上她睡到一半時，突然感覺到肩膀有股冰涼的氣息。她隨即睜眼，卻發現身體動不了，眼前還出現一個白影坐在她的床沿，白影的手似乎正放在她的肩上。

原PO定睛一看，覺得眼前枯瘦的手相當眼熟，推測應該是男友來看她了，心中便默唸「是不是你來看我了？放心我會好好照顧自己。」神奇的是，唸完之後白影就漸漸消失了，「我起身坐著，那夜我哭慘了。」

▲原PO正是在這個房間看到白影。（圖／翻攝自靈異公社）

原PO感嘆，男友走的時候還不到23歲，不解老天為何要開這種玩笑，而她則是花了足足8年才走出傷痛，這篇文章她更是哭著打完的。

貼文一出，網友們紛紛鼻酸表示，「勇敢又專情的女孩，加油」、「這種痛我能體會，一起加油」、「加油往前看，他會希望你幸福的」、「帶著他的愛好好照顧自己」。

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