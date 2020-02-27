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大陸疫情「好轉許多」　專家：可能要再忍半個月到一個月

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▲廣州第八人民醫院感染病中心ICU主任李粵平。（圖／翻攝自南方都市報）

▲廣州第八人民醫院感染病中心ICU主任李粵平。（圖／翻攝自南方都市報）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球不斷延燒，廣州市八院感染病中心ICU主任李粵平表示，這段時間每天新收病人較少，等待這一波病毒的潛伏期過去後，「就是說可能我們還要再忍半個月到一個月」，等到天氣好轉了，潛伏期真的過了，那麼這時候可能是真正可以完全放心的時候。

根據「紅星新聞」報導，李粵平在25日記者會上表示，「我們不能說到了拐點，但是比前一段時間，疫情其實是好轉了很多」。但新冠病毒潛伏期很長，患者帶毒的時間也比較久，在八院收治的200多名病患中，普通型病人攜帶病毒的時間大約是7-14天。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲新冠肺炎。（圖／路透社）

而要切斷傳播途徑，李粵平也指出，現在這種普遍性的防護，看來對於控制傳染病來說還是「非常有用的」。而這次新冠肺炎疫情中重症病人80%以上為65歲人士，老人家一旦病了的話，就會變得比較重，而且有可能導致死亡。

因此她也建議，老人家應該盡量減少大規模聚會，比如說跳廣場舞，在菜市場裡找人聊天，或者在密閉空間聚會；而對於一般市民，也要避免聚會，現階段「老實講，現在我不是那麼放心」，再忍半個月到一個月，那時候可能就可以安心了。

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