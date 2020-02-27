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26日新增433例確診！　大陸累計78497例、2744死亡

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▲新冠肺炎，醫療小組插管敢死隊。（圖／翻攝　澎湃新聞）

▲大陸醫療小組插管敢死隊。（圖／翻攝　澎湃新聞）

記者劉亭／綜合報導

根據大陸國家衛健委消息，2月26日0—24時大陸新增確診病例433例，新增死亡病例29例（湖北26例，北京、黑龍江、河南各1例） ，新增疑似病例508例，新增治愈出院病例2750例。累計確診78497例，累計死亡2744例。

截至2月26日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例43258例（其中重症病例8346例），累計治愈出院病例32495例，累計死亡病例2744例，累計報告確診病例78497例，現有疑似病例2358例。累計追踪到密切接觸者652174人，尚在醫學觀察的密切接觸者71572人。

湖北新增確診病例409例（武漢383例），新增治愈出院病例2288例（武漢1535例），新增死亡病例26例（武漢19例），現有確診病例39755例（武漢32392例），其中重症病例7984例（武漢7049例）。累計治愈出院病例23200例（武漢13328例），累計死亡病例2641例（武漢2104例），累計確診病例65596例（武漢47824例）。新增疑似病例403例（武漢341例），現有疑似病例2019例（武漢1459例）。

累計收到港澳台通報確診病例133例：香港特別行政區91例（出院24例，死亡2例），澳門特別行政區10例（出院7例），台灣32例(出院5例，死亡1例)。

 
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