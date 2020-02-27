結合蘇東坡、王羲之防疫！　「最強硬核書法」告示牌在貴州小村

▲ 麻春芳是貴州民族大學書法系大學生（圖／翻攝自微博／美術報社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

防疫期間，貴州20多歲的麻春芳用書法寫了兩則「疫情帖」和「別來我家帖」的告示牌禁止外人進入村里，沒想到他的閒暇隨意之作在網路上被瘋傳，網友感嘆高手在民間，還稱是「最強硬核書法告示牌」。

根據《新浪新聞》報導，麻春芳來自貴州銅仁市松桃苗族自治縣，是名貴州民族大學書法系大學生，為了保護村子，他用毛筆書寫在兩塊木板上，其中一個則「別來我家帖」告示牌雖然只有40個字，但內文前段夾雜了蘇東坡的「寒食帖」，中間是王羲之的「二謝帖」和「尺牘」，後段是王羲之的「聖教序」，因此被內行人大讚是「上乘之作」。

▲ （左）「 疫情帖」疫情期間，非本村人員禁止進入本村，本村車子未回的，停在路邊。不許入內，所有人不準搬樹（石號宣）。 （右）「別來我家帖」你來我家我緊張，我去你家你心慌，疫情期間禁止探（漏寫親）訪友，非本寨人員謝絕進入本寨，等到春暖花開之時，再一起談笑風聲（石號宣）。（圖／翻攝自微博／美術報社）

此外，麻春芳書法的能力也被網友紛紛稱讚表示，「看得出作者在面對疫情時，並不會考慮用何種書體，一筆為一字之準，一字成一篇之規，順理成章，一氣呵成」、「此書法絕非普通人所寫，要麼科班出身，要麼書法愛好者習帖多年，二王為基，碑帖結合，方圓兼施，筆法精道，章法渾然天然天成，有魏晉遺風，又有東坡書韻，實乃一佳作。」

據報導，書法被認可的麻春芳透過媒體表示，「我的書法紅不紅沒有關係，因為我只是一個普通的農場人，但我真的希望國家能夠早日渡過難關，也希望那些因為疫情失去親人的人能夠振作起來，不要再因為這件事情而悲傷了，有國家和人民在，我們國家會好起來的，他們也會好起來的。」