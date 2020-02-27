回擊「中國插手、名單變化」 陸官媒：罪魁禍首是民進黨政府

▲湖北荊門血友病少年延遲返台，行政院長蘇貞昌表示，「中國插手、造成名單變化。」（圖／台商提供）

記者任以芳／綜合報導

日前行政院長蘇貞昌表示，第一批回台飛機以弱勢優先讓血友病少年回台，「但中國插手、造成名單變化。」對此，大陸官媒人民日報晚間（26日）發表最新社論回擊，強調蔡政府9日才給出121人優先名單，當時第一批包機早就飛了，「導致血友病少年多滯留十多天的罪魁禍首，其實是民進黨政府。」

社論指出，「所謂中國插手造成名單變化從何說起？」第一批滯湖北的台灣民眾搭乘東航加班機返鄉，當時很緊急，以武漢地區台灣民眾就近集結為主，當時白血病少年在荊門市，來不及辦理相關手續趕到武漢。」如果東航後續安排順利，白血病少年、還有800多名台灣民眾都能回家。

▲首批包機回台出現唯一「確診案例」的情況，陸方質疑我方為何沒有「真實說明」。（圖／記者張榮恩攝）

另外，針對東航首班加班機中「沒有檢疫」，造成一名「確診病例」。人民日報社論也強調，首批返台247名台胞登機前，健康狀況有書面承諾，並按規定接受檢疫，都沒有異常。針對包機回台出現的唯一確診案例，「民進黨政府至今未能回答武漢台辦提出的7點疑問，請蘇貞昌正面回答，如果這個『確診病例』的事實，不把具體情況公布，是不願、不能、還是不敢？」

關於大陸方面提出質疑，蘇貞昌日前也表示，滯留湖北的台灣民眾返台安排，持續和對岸溝通，並堅持蔡總統所說的「弱勢優先、防疫優先」，希望大陸不要有太多政治插手，我方照顧國人防疫·、健康為優先第一。