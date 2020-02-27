武漢封城漏洞！確診女囚出獄　突破關卡一路搭車回北京

▲武漢封城後，內部如空城。（圖／翻攝林晨同學YouTube）

文／中央社記者林克倫北京26日電

北京新京報26日報導，新怡家園社區7號樓3單元，24日出現一名武漢肺炎新型冠狀病毒確診病例（非北京市確診）；武漢封城如何回北京？答案竟是：刑滿出獄、家屬開車接回！

中央社記者在北京的住處，恰巧距離新怡家園直線約400公尺，特地前往一探究竟。與2月4日作比較，社區唯一出入口北門、多了「返京」人員登記處，住戶進出全要量手腕溫；但這也是17日以來，各小區的正常管制措施。

據新京報轉載的新怡家園社區居委會公告稱，這名H女士「22日從武漢來京，入住7號樓，因18日在武漢曾經有過發熱（發燒）症狀，故抵京當日即進行隔離檢查」。

公告還說，「密切接觸者僅為家中3名親屬，已於H女士抵京當日進行隔離安排」，目前在區集中隔離點進行為期14天醫學觀察，情況平穩；經瞭解，H女士病情平穩，屬於輕症。

這份公告奇特之處，是強調H女士為「非北京」確診病例，即在武漢就已經確診；而武漢市「短暫性」解除交通封鎖是24日，這位確診病例22日如何離開武漢回到北京？此新聞底下的網友留言都在問答案。

不過，這起個案凸顯中共中央對新冠病毒疫情「謹慎以對」的態度確有必要。若以流行病學14天潛伏期看，至2月23日，全中國已經歷兩輪潛伏期，但現實仍有漏網之魚，這位H女士即是一例。

中共總書記習近平23日召開「統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署」會議，對疫情防控的7點要求，第一點是湖北與武漢，第2點是「全力做好北京疫情防控工作，要堅決抓好『外防輸入、內防擴散』兩大環節，盡最大可能切斷傳染源」。

事實上，大陸官方先前對全國疫情的評判：「取得階段性成效，出現積極向好趨勢」。但是從防控7點要求看，湖北武漢與北京都是「單獨列出」，並強調「不獲全勝決不輕言成功」，顯示中共中央對疫情的判斷更加謹慎保守，沒有被數字沖昏頭。

至於這位H女士能成功抵達北京，問題出在「體制漏洞」。第一財經引述知情人士稱，此人是監獄刑滿釋放人員，在武漢已經確診、屬武漢確認病例；由於是北京人，刑滿釋放後，由北京家屬自行開車去武漢接回。

巧合的是，中國司法部監獄管理局負責人何平21日證實，湖北、山東、浙江3省的5個監獄傳出疫情，共505人確診；其中，湖北武漢女子監獄確診230例，正好是這位H女士入監的監獄。

人是怎麼被發現的？報導稱，22日凌晨2時左右，家屬開車進入社區，車上兩人、其中一人來自武漢；22日中午左右，社區接到重點關注名單後獲知此事，安排專人到家門口進行「封門」，當晚8時後，兩人被疾控部門接走。

至於「全封閉」的武漢女子監獄犯人為何會被感染？中國司法部副部長熊選國今天在記者會稱，武漢女子監獄距離肺科醫院不到100公尺，獄警上下班和肺科醫院的病人是同一個公共汽車站，個別獄警未如實報告接觸史。