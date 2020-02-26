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香港首架包機赴湖北返回隔離14天　滯留武漢532人優先搭乘

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▲港府包機從鑽石公主號接回港人。（圖／翻攝香港特區政府）

▲先前港府也包機從鑽石公主號接回港人。（圖／翻攝香港特區政府）

記者楊庭蒝／綜合報導

湖北省因應新冠肺炎疫情，目前仍處於封城的狀態，截至26日上午為止，香港政府共收到來自湖北省超過1700件求助通報，希望可以協助返回香港。對此香港政制及內地事務局發言人表示，已經與在湖北省的3000多人聯繫，會派遣專機協助返港，首批會以滯留武漢市的532名香港居民為主，除此之外，有緊急情況的人也可以搭上首架包機。

因為南韓疫情加劇，香港政府稍早發出紅色旅遊警告，從25日早上6點開始禁止由南韓抵港的非香港居民入境。另外，所有南韓抵港的港人須接受14日醫學監察，而曾到訪爆發疫情的大邱和慶尚北道的港人，須到指定檢疫中心接受14日強制檢疫。

▲▼ 南韓首爾。（圖／達志影像）

▲新冠肺炎疫情在南韓快速擴散。（圖／路透）

在這次的首架包機中，主要以滯留武漢的香港人為主，所有費用都由香港政府負擔，返港後必須前往檢疫中心接受14天的隔離。此外，身處在湖北但不是武漢市的香港人，如果是孕婦、需要接受手術或化療人士、需要返港參加文憑試的應屆中學畢業生，都可以申請搭乘首架包機。

香港政制及內地事務局發言人也呼籲，符合首架包機資格但還沒向香港政府聯絡的人，盡早在28日以前致電（852）1868熱線或寄信到1868@immd.gov.hk登記，並提供聯絡人的姓名、電話號碼及現時身處的地址，會有專人進一步聯絡。

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