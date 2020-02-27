歐洲擴散拉美淪陷！川普信心喊話：相信疫情不會對美國造成重大威脅

▲川普不認為疫情會對美國造成重大威脅。（圖／路透，下同）

文／中央社華盛頓26日綜合外電報導

美國總統川普與政府衛生官員26日晚間針對防疫2019新型冠狀病毒向大眾說明，盼讓市場與美國民眾相信疫情不致對美國造成重大威脅；美國疾管中心卻說，疫情在美蔓延已無可避免。

「紐約時報」報導，川普今天推文：「我會就這個議題，今晚6時（台北時間27日上午7時）在白宮舉行新聞記者會。」他表示，美國疾病管制暨預防中心（CDC）的代表也將一同與會。

川普還推文批評常罵他的美國有線電視新聞網（CNN）與微軟國家廣播公司（MSNBC）「竭盡所能地讓（新型冠狀病毒）看起來更可怕，包括製造市場恐慌」；他還加了一句「美國好得很！」

川普痛批媒體竭盡所能將新型冠狀病毒描述得恐怖，無視美國政府正在做的「絕佳努力」。他昨天在印度一場記者會時談到疫情爆發時還說「有很高的機會你不會死」。

▼巴基斯坦宣布首次出現兩起確診。

● 川普想安撫 CDC卻說美要及早因應爆發

法新社報導，川普這次出訪印度時在當地告訴隨行媒體「專家們很快就要研發出疫苗」，迫使白宮官員隨後得出面澄清，川普指的是伊波拉病毒的疫苗，不是這次的新型冠狀病毒。

CDC26日稍早時警告，病毒在美國傳播將不可避免，可能對世界第一大經濟體的美國產生嚴重影響；這番說法與幾日川普的態度形成反差。CDC警告發出之後，美國股市跌至12週以來新低，標普500指數4天累計下跌7.6%。

紐時指出，雖然2019新型冠狀病毒疫情在最初爆發的中國有降溫趨勢，但全球各地卻頻傳新增病例，大有蔓延全球態勢。向來以邊界開放自豪的歐洲，除義大利疫情大爆發，法國、奧地利、克羅埃西亞、德國、希臘、西班牙與瑞士陸續傳出新增病例。

▼義大利疫情嚴重。

● 防疫款項 白宮認知與民主黨差近7倍

伊朗和南韓的確診案例激增，巴西26日宣布第一位新冠病毒確診，成為拉丁美洲首例；世界衛生組織（WHO）指出，中國以外全球各國單日新增的確診病例總數（427例），超越中國單日新增確診人數（411例），這樣的情況令人擔憂。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）一早告訴國會議員，CDC已將早先聯邦政府撥出的1.05億美元緊急應變資金用盡，他打算先從其他衛生計畫挪用1.36億美元支應新冠病毒疫情。

白宮已要求國會撥12.5億美元（約新台幣375億）作為新一筆因應疫情的資金，但參議院民主黨龍頭舒默（Chuck Schumer）提議，款項應大幅增為85億美元（約新台幣2550億）。兩黨議員也都批評川普政府淡化疫情危機，因應危機的資金過少。

▼義大利部分商家物資幾乎快被搶光。

● CDC：全美醫院與學校該就爆發做準備了

CDC國家免疫暨呼吸道疾病中心主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）告訴媒體，新冠病毒在美蔓延「已是何時發生而非是否發生的問題」後，防疫政策出現大調整。她指出，醫院與學校應開始準備因應疫情爆發，甚至已告訴家人「我們生活會產生巨大影響」。

紐時引述知情人士披露，川普近日已感到新冠病毒威脅，也將悲觀情緒透露給身邊一些幕僚，他也正物色一名能統合政府因應疫情的總指揮；目前這個工作暫時由衛生部長艾薩擔任。

國會議員已對川普政府至今還沒任命一位白宮層級的抗疫總指揮提出警告；2014年時任總統的歐巴馬為因應伊波拉病毒就有這麼做。此外，就連國家安全會議裡的全球衛生專家也已懸缺多年。（譯者：陳亦偉）